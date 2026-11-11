हेगसेथ को रक्षा मंत्री पद से हटाने की कोशिश नाकाम, अमेरिकी संसद में महाभियोग प्रस्ताव गिरा; विपक्ष को लगा झटका

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नाकाम हो गई। रिपब्लिकन सदस्यों ने 211-204 के वोट से इस प्रस्ताव को ज्यूडिशियरी कमिटी के पास भेजने का फैसला किया, जिससे महाभियोग के आठ बिंदुओं पर सीधे मतदान की प्रक्रिया रुक गई।

यह प्रस्ताव केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था। मैसी ने हेगसेथ पर कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान युद्ध छेड़ने, नागरिक हताहतों को रोकने के नियमों की अनदेखी करने और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। मैसी एकमात्र ऐसे रिपब्लिकन सांसद थे जिन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया।

इस प्रक्रियात्मक वोट के बाद वर्तमान कांग्रेस में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रभावी रूप से ठप हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह विफल रही। हेगसेथ ने वोट से पहले पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कोशिश को राजनीतिक तमाशा और फार्स करार दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना गलत है। अगले साल डेमोक्रेट्स के हाउस और सीनेट दोनों में बहुमत मिलने के बाद हेगसेथ के खिलाफ फिर से कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप ने किया था हेगसेथ का बचाव इस बीच राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उनका बचाव करते हुए कहा, 'हमने इजरायल और पश्चिम एशिया को बचाया। अगर हमने उन्हें ईरान से नहीं बचाया होता, तो इजरायल का अस्तित्व ही नहीं होता।'