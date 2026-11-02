अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी को आया स्ट्रोक, अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी को स्ट्रोक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने रविवार को पोलिटिको को बताया कि कनेक्टिकट के डेमोक्रेट नेता इलाज का अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उनके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है।

शनिवार दोपहर को अपने बेटे का हॉकी मैच देखते समय मर्फी को अपने हाथ में सुन्नपन महसूस हुआ। पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ ऑफ स्टाफ एलिसन हेर्विट ने एक बयान में बताया कि उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्ट्रोक की पुष्टि की। इसके बाद उन्हें आगे की निगरानी के लिए जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल भेज दिया गया।

उम्मीदवारों के प्रचार के लिए देश का दौरा हेर्विट ने कहा, "वे जाग रहे हैं और पूरी तरह होश में हैं। हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टरों को उनकी रिकवरी देखकर काफी उम्मीद बंधी है। 52 वर्षीय सीनेटर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए देश भर का दौरा कर रहे थे।

हाल ही में उन्होंने मिशिगन, मिनेसोटा और फ्लोरिडा का दौरा किया था। रविवार को उन्हें न्यू हैम्पशायर में प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होना था, लेकिन अब उनके अस्पताल में भर्ती होने की वजह से इन कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है।