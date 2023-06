PM Modi US Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा, हंसकर लोटपोट हो गए पीएम मोदी; देखें वीडियो

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज के दौरान टोस्ट उठाते हुए कुछ हल्के-फुल्के पल साझा किए। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडन ने शराब के बिना टोस्ट बनाने की अपने दादा की सलाह को दोहराया।

हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में बोलते हुए, जिसमें लगभग 400 मेहमान शामिल हुए, बाइडन ने कहा कि उनके दादा एम्ब्रोस फिननेगन कहा करते थे, “यदि आप टोस्ट देते हैं और आपके गिलास में शराब नहीं है, तो आपको इसे अपने बाएं हाथ से करना चाहिए। आप सब सोचते हैं कि मैं मज़ाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden, at the State Dinner at the White House. pic.twitter.com/r0LkOADAZ6