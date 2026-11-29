डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी वायु सेना के एक पायलट ने एफ-16 को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बताया है। थैंक्सगिविंग डे के मौके पर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह एफ-16 को इससे कहीं अधिक उन्नत एफ-22 या एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बदले भी नहीं लेना चाहेंगे।

सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर 510वें एक्सपेडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन के साथ तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेंट स्मिथ ने अपनी पसंद बताई है। गुरुवार को एक फोन कॉल के दौरान जब ट्रंप ने उनसे तीन लड़ाकू विमानों की तुलना करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी राय रखी।

'पैसे देने पर भी नहीं बदलूंगा अपनी राय' स्मिथ ने ट्रंप से कहा, "मैं हमेशा एफ-16 को ही चुनूंगा।" उन्होंने साफ कर दिया कि तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत विमानों के मुकाबले उन्हें यह मल्टीरोल फाइटर विमान ज्यादा पसंद है। उन्होंने एफ-16 को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बताते हुए कहा, "अगर मुझे कोई पैसे भी दे तो भी मैं अपना विमान नहीं बदलूंगा।"

स्मिथ ने एफ-22 और एफ-35 की क्षमताओं को तो माना लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एफ-16 की बहुमुखी प्रतिभा और कई तरह की युद्ध भूमिकाएं निभाने की क्षमता इसे विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। 'एफ-16 को उड़ाने में आता है ज्यादा मजा' उन्होंने कहा, "वे दोनों विमान बेहतरीन हैं और दुनिया तथा युद्ध में उनकी अपनी अहमियत है लेकिन इसे उड़ाने में बहुत मजा आता है। हम इससे हर तरह के काम कर सकते हैं और यह हर काम बहुत अच्छे से करता है।"

ट्रंप पायलट के इस चुनाव से हैरान दिखे और बोले: “सच में? क्या ऐसा है?” इसके बाद उन्होंने स्क्वाड्रन के कामकाज की तारीफ की। ट्रंप ने स्मिथ से कहा, "आप हर तरफ से उन्हें खत्म कर रहे हैं, उनके लॉन्चरों को नष्ट कर रहे हैं और मिसाइलों को तबाह कर रहे हैं। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।"

ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में अमेरिकी पायलट ने क्या कहा बातचीत में ईरान के खिलाफ अमेरिका के जारी युद्ध का भी जिक्र आया, जिसमें ट्रंप ने स्मिथ से पूछा कि क्या तेहरान अब पहले के मुकाबले एक कमजोर सैन्य प्रतिद्वंद्वी बन गया है।