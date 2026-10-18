मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिका में 'नो किंग्स' रैलियां, जल्दी वोट डालने की अपील

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले शनिवार को देशभर में 'नो किंग्स' नेटवर्क द्वारा बड़े पैमाने पर रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी मतदाताओं को जल्दी मतदान के लिए प्रेरित करना है।

हालांकि, आयोजकों ने इन्हें गैर-दलीय बताया लेकिन 'नो किंग्स' मूल रूप से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के फैसलों तथा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता रहा है। शनिवार को वाशिंगटन डीसी स्थित लिंकन मेमोरियल में ठंड के बावजूद सैकड़ों लोग जुटे। संगीत के बीच लोगों ने नृत्य किया और मतदान के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ‘जल्दी मतदान करें’ और ‘मेरे वोट से दूर रहो’ जैसे संदेश लिखे पोस्टर हाथ में लिए हुए थे।