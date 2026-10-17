अमेरिका में पत्नी की हत्या कर जलाया शव, पंजाब के युवक ने फिर गढ़ी लापता होने की कहानी; लाश के जले टुकड़ों से खुला राज

रोहित कुमार, चंडीगढ़। कैलिफोर्निया में पंजाब मूल की भारतीय महिला जैस्मीन औजला गिल की हत्या का मामला सामने आया है। जैस्मीन 30 सितंबर को सैक्रामेंटो स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। बाद में एल डोराडो काउंटी में एक महिला के जले हुए अवशेष मिले, जिनकी पहचान जैस्मीन के रूप में हुई।

मामले में उसके पति गुरिंदर गिल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पति के बयानों में कई विसंगतियां सामने आईं। दंपती के बीच तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर भी विवाद चल रहा था।

जांच के अनुसार, एक अक्टूबर को एल डोराडो काउंटी में एक महिला के जले हुए अवशेष बरामद किए गए थे। इसके तीन दिन बाद, चार अक्टूबर को जैस्मीन के चचेरे भाई ने उसके लापता होने की सूचना दी। जांचकर्ताओं ने बाद में बरामद अवशेषों की पहचान जैस्मीन गिल के रूप में की। इसके बाद मामले की जांच हत्या के पहलू से आगे बढ़ाई गई।

आइसीई अधिकारियों पर लगाया था हिरासत में लेने का आरोप जांच के शुरुआती चरण में गुरिंदर गिल ने अधिकारियों को बताया था कि अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आइसीई) के अधिकारी उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर चले गए थे। उसके अनुसार, जैस्मीन घर पर डाक देख रही थी, तभी अधिकारी उसे अपने साथ ले गए।

हालांकि, जांचकर्ताओं ने जब आइसीई से संपर्क किया तो एजेंसी ने स्पष्ट किया कि संबंधित पते पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने गुरिंदर के बयानों की पड़ताल की। जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों को जैस्मीन के लापता होने के संबंध में उसके बयानों में कई विसंगतियां मिलीं।