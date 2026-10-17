अमेरिका में पत्नी की हत्या कर जलाया शव, पंजाब के युवक ने फिर गढ़ी लापता होने की कहानी; लाश के जले टुकड़ों से खुला राज
कैलिफोर्निया में पंजाब मूल की भारतीय महिला जैस्मीन औजला गिल की हत्या का मामला सामने आया है। उसके जले हुए ...और पढ़ें
HighLights
जैस्मीन औजला गिल के जले अवशेष कैलिफोर्निया में मिले
पति गुरिंदर गिल हत्या के आरोप में गिरफ्तार
तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर विवाद था
रोहित कुमार, चंडीगढ़। कैलिफोर्निया में पंजाब मूल की भारतीय महिला जैस्मीन औजला गिल की हत्या का मामला सामने आया है। जैस्मीन 30 सितंबर को सैक्रामेंटो स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। बाद में एल डोराडो काउंटी में एक महिला के जले हुए अवशेष मिले, जिनकी पहचान जैस्मीन के रूप में हुई।
मामले में उसके पति गुरिंदर गिल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पति के बयानों में कई विसंगतियां सामने आईं। दंपती के बीच तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर भी विवाद चल रहा था।
जांच के अनुसार, एक अक्टूबर को एल डोराडो काउंटी में एक महिला के जले हुए अवशेष बरामद किए गए थे। इसके तीन दिन बाद, चार अक्टूबर को जैस्मीन के चचेरे भाई ने उसके लापता होने की सूचना दी। जांचकर्ताओं ने बाद में बरामद अवशेषों की पहचान जैस्मीन गिल के रूप में की। इसके बाद मामले की जांच हत्या के पहलू से आगे बढ़ाई गई।
आइसीई अधिकारियों पर लगाया था हिरासत में लेने का आरोप
जांच के शुरुआती चरण में गुरिंदर गिल ने अधिकारियों को बताया था कि अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आइसीई) के अधिकारी उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर चले गए थे। उसके अनुसार, जैस्मीन घर पर डाक देख रही थी, तभी अधिकारी उसे अपने साथ ले गए।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने जब आइसीई से संपर्क किया तो एजेंसी ने स्पष्ट किया कि संबंधित पते पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने गुरिंदर के बयानों की पड़ताल की। जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों को जैस्मीन के लापता होने के संबंध में उसके बयानों में कई विसंगतियां मिलीं।
तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर चल रहा था विवाद
जांच के दौरान अधिकारियों को यह भी पता चला कि जैस्मीन और गुरिंदर के बीच तलाक तथा बच्चों की अभिरक्षा को लेकर विवाद चल रहा था। जांचकर्ताओं ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की। इसके आधार पर हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने गुरिंदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया।
गुरिंदर को 14 अक्टूबर को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। जांचकर्ताओं ने उससे जुड़े दो आवासों पर तलाशी वारंट भी निष्पादित किए। मामले में पुलिस की जांच जारी है।
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