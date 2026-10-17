Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका में पत्नी की हत्या कर जलाया शव, पंजाब के युवक ने फिर गढ़ी लापता होने की कहानी; लाश के जले टुकड़ों से खुला राज

By Rohit KumarEdited By: Prince Sharma
Published: Sat, 17 Oct 2026 02:23 PM (IST)

कैलिफोर्निया में पंजाब मूल की भारतीय महिला जैस्मीन औजला गिल की हत्या का मामला सामने आया है। उसके जले हुए ...और पढ़ें

जैस्मीन औजला गिल और गुरविंदर गिल (फाइल फोटो)

 जैस्मीन औजला गिल और गुरविंदर गिल (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जैस्मीन औजला गिल के जले अवशेष कैलिफोर्निया में मिले

  2. पति गुरिंदर गिल हत्या के आरोप में गिरफ्तार

  3. तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर विवाद था

रोहित कुमार, चंडीगढ़। कैलिफोर्निया में पंजाब मूल की भारतीय महिला जैस्मीन औजला गिल की हत्या का मामला सामने आया है। जैस्मीन 30 सितंबर को सैक्रामेंटो स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। बाद में एल डोराडो काउंटी में एक महिला के जले हुए अवशेष मिले, जिनकी पहचान जैस्मीन के रूप में हुई।

मामले में उसके पति गुरिंदर गिल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पति के बयानों में कई विसंगतियां सामने आईं। दंपती के बीच तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर भी विवाद चल रहा था।

जांच के अनुसार, एक अक्टूबर को एल डोराडो काउंटी में एक महिला के जले हुए अवशेष बरामद किए गए थे। इसके तीन दिन बाद, चार अक्टूबर को जैस्मीन के चचेरे भाई ने उसके लापता होने की सूचना दी। जांचकर्ताओं ने बाद में बरामद अवशेषों की पहचान जैस्मीन गिल के रूप में की। इसके बाद मामले की जांच हत्या के पहलू से आगे बढ़ाई गई।

आइसीई अधिकारियों पर लगाया था हिरासत में लेने का आरोप

जांच के शुरुआती चरण में गुरिंदर गिल ने अधिकारियों को बताया था कि अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आइसीई) के अधिकारी उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर चले गए थे। उसके अनुसार, जैस्मीन घर पर डाक देख रही थी, तभी अधिकारी उसे अपने साथ ले गए।

हालांकि, जांचकर्ताओं ने जब आइसीई से संपर्क किया तो एजेंसी ने स्पष्ट किया कि संबंधित पते पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने गुरिंदर के बयानों की पड़ताल की। जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों को जैस्मीन के लापता होने के संबंध में उसके बयानों में कई विसंगतियां मिलीं।

तलाक और बच्चों की अभिरक्षा को लेकर चल रहा था विवाद

जांच के दौरान अधिकारियों को यह भी पता चला कि जैस्मीन और गुरिंदर के बीच तलाक तथा बच्चों की अभिरक्षा को लेकर विवाद चल रहा था। जांचकर्ताओं ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की। इसके आधार पर हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने गुरिंदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया।

गुरिंदर को 14 अक्टूबर को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। जांचकर्ताओं ने उससे जुड़े दो आवासों पर तलाशी वारंट भी निष्पादित किए। मामले में पुलिस की जांच जारी है।

यह भी पढ़ें- टोल पर गंदे टॉयलेट का फोटो खींचो, 1000 रुपये तक का FASTag इनाम पाओ; NHAI का नया नियम

यह भी पढ़ें- पंजाब में चुनावी जमीन तैयार कर रहे सचिन पायलट, पीड़ित परिवारों से मिलकर टटोल रहे जनता की नब्ज