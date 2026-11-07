ट्रंप के ट्रायम्फल आर्च पर मंडराए संकट के बादल, निर्माण कार्य पर जज ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 250 फुट (76 मीटर) ऊंचे ट्रायम्फल आर्च के निर्माण कार्य पर एक जज ने गुरुवार देर रात अस्थायी रोक लगा दी। यह रोक इसे एक अहम मंजूरी मिलने के कुछ ही समय बाद लगाई गई।

नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन ने डेमोक्रेटिक सांसदों सहित लगभग 100 विरोधियों की बातें सुनने के बाद 8-4 के वोट से इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने 14 दिनों का रोक आदेश जारी कर दिया।

ट्रंप प्रशासन ने क्या तर्क दिया? ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कांग्रेस ने 100 साल से भी पहले इस आर्च (मेहराब) को मंजूरी दी थी, जब उसने पोटोमैक नदी पर एक पुल बनाने की भी अनुमति दी थी। चुटकन ने लिखा, "इस बात की संभावना न के बराबर है कि 100 साल पुराने किसी कानून में ऐसी कोई अनुमति छिपी हो जिसके बारे में पहले के किसी भी प्रशासन को पता न हो जो देश की राजधानी की एक प्रमुख जगह पर 250 फुट ऊंचा आर्च बनाने की इजाजत देती हो। इससे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को सही ठहराने के लिए (सरकार) को कितनी दूर तक खींच-तान करनी पड़ रही है।"

उन्होंने कहा कि अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो लगभग तीन साल तक निर्माण कार्य चलेगा, "जिससे ट्रैफिक में रुकावट आएगी, शोर होगा, बड़े पैमाने पर खुदाई होगी और भी बहुत कुछ होगा।" पहले क्या कहा गया था? न्याय विभाग ने पहले कहा था कि अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो शुरुआती छह से आठ महीनों तक खुदाई और नींव का काम चलेगा, जो गुरुवार से ही शुरू हो सकता है। जमीन के ऊपर का निर्माण कार्य मई 2027 से पहले शुरू नहीं होगा और इस पूरे काम में कुल 33 से 39 महीने लगने की उम्मीद है।

उत्तरी वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेट प्रतिनिधि डॉन बेयर ने कहा, "इससे सालों तक ट्रैफिक जाम रहेगा, पास के हवाई अड्डे पर असर पड़ेगा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए और भी गंभीर खतरे पैदा होंगे जिन्हें मानने और जिनसे निपटने से इस आयोग ने इनकार कर दिया है।" नेशनल पार्क सर्विस ने भी गुरुवार देर रात कहा कि उसने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है।

यह मेहराब उन कई महंगी परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों और संरक्षणवादियों के विरोध के बावजूद ट्रम्प वाशिंगटन में आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें लिंकन मेमोरियल में रिफ्लेक्टिंग पूल का पुनर्निर्माण, व्हाइट हाउस में एक विशाल बॉलरूम का निर्माण और केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स का व्यापक नवीनीकरण शामिल है।