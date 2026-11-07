मध्यावधि चुनावों में करारी हार के बाद व्हाइट हाउस में फेरबदल, ट्रंप ने स्टीफन मिलर को बनाया चीफ ऑफ स्टाफ

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर सोमवार से उनके नए शीर्ष सहयोगी होंगे। मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स उनके राजनीतिक कामकाज से जुड़ी भूमिका में जाएंगी। यह फैसला रिपब्लिकन पार्टी के मध्यावधि चुनावों में भारी हार के बाद लिया गया है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ट्रंप प्रशासन के वर्तमान डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक स्टीफन मिलर सोमवार, 9 नवंबर 2026 से चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे।

सुसी वाइल्स, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, ट्रंप पॉलिटिकल ऑपरेशन में जाएंगी। मैं उनकी सेवा के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने शानदार काम किया है। सुसी वाइल्स ट्रंप की 2024 चुनाव जीत के बाद पहली नियुक्ति थीं और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला बनीं। वे ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली चीफ ऑफ स्टाफ भी रहीं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इस पद पर चार लोगों को नियुक्त किया था।

वाइल्स ने भी बयान जारी कर कहा कि आज मेरा व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में आखिरी दिन है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में सेवा करना मेरे जीवन का सम्मान रहा। सीमा सुरक्षा, कर कटौती, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और अमेरिका फर्स्ट नीति पर हमने जो हासिल किया, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं बदलेगी।