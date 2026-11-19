डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी सांसद माइकल बाउमगार्टनर ने भारत को अपने पुराने रूसी हथियारों की जगह अमेरिकी हथियार प्रणालियां अपनाने और यूरोपीय एयरबस के बजाय बोइंग विमान खरीदने का सुझाव दिया है। उन्होंने रूसी हथियारों को कबाड़ बताते हुए उनकी आलोचना की।

अमेरिकी सांसद ने भारत को दिया सुझाव वाशिंगटन राज्य से रिपब्लिकन सांसद बाउमगार्टनर ने बुधवार को कैपिटल हिल में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान ये बातें कहीं। इस मौके पर भारतीय दूतावास की उप मिशन प्रमुख नमग्या खम्पा भी मौजूद थीं।