US Bus Accident: न्यूयॉर्क में दो बसों में भीषण टक्कर, 80 लोग हुए जख्मी

New York Bus Accident न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में दो बसों की जोरदार टक्कर से अठारह लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे में डबल-डेकर टूर बस ने एक यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हड्डियों के टूटने और सिर और गर्दन पर चोट लगने का संदेह है।

न्यूयॉर्क, एजेंसी। New York Bus Accident अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां दो बसों की टक्कर से 80 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से अठारह लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार, डबल-डेकर टूर बस ने एक यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर से बसों के शीशे चकनाचूर बस की टक्कर इतनी तेज थी कि बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिस अधिकरियों के अनुसार, मैनहट्टन में हुए हादसे के बाद बस में से घायलों को निकाला गया। डबल-डेकर टूर बस की सामने के शीशे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। कई लोगों की टूटी हड्डियां, सिर में भी चोट न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग के अनुसार, दोनों बसें खचाखच भरी थीं। विभाग के जानकारी दी कि बस में से 63 अन्य लोगों को चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित निकाला गया है। अधिकांश चोटें कटने, खरोंच, आग से लगी थीं। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कुछ लोगों की हड्डियों के टूटने और सिर और गर्दन पर चोट लगने का संदेह है।

Edited By: Mahen Khanna