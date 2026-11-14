डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद दूसरा बार ऐसा हुआ, जब कुछ देर के लिए सभी उड़ाने रोक दी गईं। संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) का कहना है कि संचार समस्याओं के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को हटाने के बाद विमानों की उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं।

एफएए ने शुक्रवार दोपहर को देशभर में सभी उड़ानों को रोक दिया था, जिसके कारण सैकड़ों उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। अधिकारियों ने क्षेत्रीय हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों में संचार समस्याओं के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों का हवाला दिया। 9/11 के बाद दूसरी बार लगा ऐसा प्रतिबंध जनवरी 2023 के बाद यह पहला राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध था, जब एफएए की एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में खराबी आ गई और 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद यह दूसरा प्रतिबंध था। देश के टॉप होमलैंड सुरक्षा अधिकारी ने इस समस्या का कारण दूरसंचार व्यवस्था में आई रुकावट को बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे लगे कि संचार व्यवस्था में आई यह खराबी किसी साइबर हमले से जुड़ी है।

हजारों उड़ानों पर पड़ा असर इसके परिणाम बहुत गंभीर रहे। शुक्रवार देर रात तक हजारों संभावित उड़ानों में बाधा आई और यात्रियों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह गड़बड़ा गईं। वॉशिंगटन के वकील जेफ डबनर ने कहा, "यह बहुत झुंझलाहट पैदा करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि यह कोई आम या मामूली देरी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है।" लॉस एंजिल्स से घर लौटते समय उनकी अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट पहले ही आधे घंटे लेट थी और रनवे की ओर बढ़ रही थी तभी अचानक रुक गई।

एफएए के एक नोटिस के अनुसार, शुक्रवार को लगाई गई पाबंदियां असाधारण परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों की वजह से लागू की गई थीं। परिवहन सचिव शॉन डफी ने बताया कि एजेंसी संचार से जुड़ी एक समस्या की जांच कर रही थी, जिसका असर देश भर के 22 क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों पर पड़ा। ये सेंटर हवाई अड्डों के बीच उड़ान भर रहे विमानों को दिशा-निर्देश देते हैं।

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को हर मामले को अलग-अलग देखते हुए संभाला जा रहा था। शुक्रवार शाम को कुछ उड़ानें रवाना होती भी देखी गईं। इस बीच, अलास्का एयरलाइंस ने बताया कि अलास्का और हवाई के भीतर की कुछ उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा।

मुलिन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह हमारे खिलाफ कोई खतरनाक हमला था। फिलहाल तो यह बस दूरसंचार सेवा में आई एक रुकावट है। 827 उड़ानों को किया गया डायवर्ट इसके चलते अब तक कम से कम 827 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सिरियम के अनुसार, शाम 7:05 बजे (EST) तक 670 उड़ानों को वापस उसी हवाई अड्डे पर भेज दिया गया जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी, जबकि 157 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया।

जिन हवाई अड्डों पर कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया उनमें वॉशिंगटन डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिनसिनाटी/नॉर्दर्न केंटकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नैशविले इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल थे। अमेरिका के हवाई अड्डों से शाम 4 बजे (EST) के बाद लगभग 11,000 उड़ानों के रवाना होने का कार्यक्रम था, जिनमें 15 लाख से अधिक यात्री सवार थे। इससे उड़ानों के और अधिक रद होने या उनका मार्ग बदले जाने की संभावना बढ़ गई है।

यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि जो उड़ानें पहले से हवा में हैं, वे अपनी यात्रा जारी रखेंगी। शुक्रवार दोपहर शिकागो ओ'हेयर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से गुजर रहे यात्रियों को ग्राउंड स्टॉप के बारे में तब पता चला जब उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि सभी उड़ानें देरी से चल रही हैं।