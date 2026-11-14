अमेरिका में विमानन सेवाएं ठप: एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई बड़ी समस्या; देशभर के एयरपोर्ट पर रोकी गईं उड़ानें

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने शुक्रवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार) देशभर के सभी हवाई अड्डों से उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दीं। वजह बताई गई है कि क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में संचार संबंधी समस्याएं हैं। एफएए ने कहा कि यह कदम असाधारण परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से उठाया गया है।

परिवहन सचिव सीन डफी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स को प्रभावित करने वाली संचार समस्या के कारण नेशनल ग्राउंड स्टॉप जारी किया गया है। एफएए के तकनीशियन मामले की जांच कर रहे हैं।

ग्राउंड स्टॉप के तहत जमीन पर खड़े विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, जबकि हवा में पहले से उड़ रहे विमानों को सुरक्षित लैंडिंग की इजाजत है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का प्रबंधन केस-बाय-केस आधार पर किया जा रहा है।

फ्लाइटअवेयर के अनुसार करीब 7,000 उड़ानें विलंबित या रद हुईं। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा कि अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है कि यह कोई दुर्भावनापूर्ण हमला है। उन्होंने इसे टेलीकम्युनिकेशन आउटेज बताया और यात्रियों को आश्वस्त किया कि सभी उड़ानें सुरक्षित हैं तथा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं।