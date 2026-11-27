डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। हैकर्स ने अमेरिकी वायु सेना के प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म 'क्लाउड वन' (Cloud One) में सेंध लगाई है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की जानकारी रखने वाले पांच लोगों के हवाले से बताया गया है कि इससे सेना, कर्मियों और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी संवेदनशील जानकारी के उजागर होने का खतरा पैदा हो गया है।

रॉयटर्स के दो सूत्रों के मुताबिक, इस सेंधमारी का पता पिछले महीने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करते समय चला। इसके चलते पूरे सिस्टम में कामकाज बाधित हो गया, जिसके बाद वायु सेना ने अन्य एप्लिकेशन को ट्रांसफर करने का काम रोक दिया और नेटवर्क पर पहले से चल रहे सॉफ्टवेयर के अपडेट को भी ब्लॉक कर दिया।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला किसने किया, उन्हें कितनी पहुंच (एक्सेस) मिली या कोई डेटा चोरी हुआ है या नहीं। कैसे हैक हो गया क्लाउड वन? एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि हमलावरों ने सॉफ्टवेयर की एक खामी का फायदा उठाकर 'क्लाउड वन' के 'कंट्रोल प्लेन' तक पहुंच बना ली, जो प्लेटफॉर्म के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करता है।

सूत्र ने इसकी तुलना एक 'यूनिवर्सल रिमोट' से करते हुए बताया कि ऐसी पहुंच मिलने पर हमलावर सैन्य विमानों की स्थिति की जांच कर सकते हैं या स्पेयर पार्ट्स की आवाजाही पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि हैकरों ने वास्तव में इस तरह की कोई जानकारी हासिल की है या नहीं।