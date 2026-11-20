डिजिटल डेस्क, टेक्सस। जेनसन हुआंग को एनवीडिया में वापस लाने का कैंपेन अब सोशल मिडिया से आगे बढ़ गया है। उबर (Uber) के सह-संस्थापक ट्रैविस कलानिक ने अब इस लड़ाई को सीधे चिप निर्माता कंपनी के मुख्यालय तक ले जाने की पेशकश की है। उन्होंने कर्मचारियों, कंपनी के संस्थापकों और बिजनेस लीडर्स को एकजुट करके काम छोड़ने (वॉकआउट) की चेतावनी भी दी है।

उनके पास विरोध प्रदर्शन के लिए एक अनोखी चीज है और वह है सिलिकॉन वेफर्स से ढका हुआ एक मेगाफोन। बुधवार को टेक्सस के ऑस्टिन में टुमॉरोएक्स समिट में बोलते हुए कलानिक ने हुआंग को वापस लाने के बढ़ते अभियान का समर्थन किया। हुआंग ने पिछले हफ्ते एनवीडिया के सीईओ का पद छोड़ दिया था। उनके इस्तीफे के पीछे कथित अफेयर और विदेशी खुफिया एजेंसियों से संभावित संबंधों की जांच से जुड़ा विवाद था।

'जेनसन को वापस लाना होगा' एलन मस्क के पुराने सहयोगी और निवेशक एंटोनियो ग्रेसियस के साथ बातचीत के दौरान कलानिक ने कहा, "हमें जेनसन को वापस लाना होगा।" बातचीत तब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई जब ग्रेसियस ने ध्यान दिलाया कि कलानिक ने काले रंग की लेदर जैकेट पहनी हुई है, जो बिल्कुल हुआंग के सिग्नेचर पहनावे जैसी दिखती है। कलानिक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना रुख स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा, "मैं वेफर से जड़े मेगाफोन के साथ एनवीडिया के मुख्यालय पहुंचूंगा और मेरे साथ एनवीडिया के बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो बाहर निकलना चाहते हैं... साथ ही कई सीईओ और फाउंडर भी होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "जो सही है उसके लिए लड़ते हैं और अपनी पूरी जान लगा देते हैं। नतीजे हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन चलो जी-जान से लड़ते हैं।"

खुद के इस्तीफे से की तुलना कलानिक की टिप्पणियां केवल किसी अन्य टेक्नोलॉजी लीडर का समर्थन करने तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने हुआंग के बाहर होने की तुलना 2017 में उबर से अपने खुद के विवादास्पद इस्तीफे से भी की।

निवेशकों के बढ़ते दबाव और कंपनी के वर्कप्लेस कल्चर की जांच के बाद कलानिक ने उबर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। यह जांच यौन उत्पीड़न के आरोपों और कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग में मौजूद समस्याओं के सामने आने के बाद शुरू हुई थी।

उन्होंने बताया कि उन्होंने हुआंग को 2017 की उन न्यूज रिपोर्टों के स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, जिनमें एक ऐसी याचिका का जिक्र था जिसमें उनके (कैलानिक के) उबर में वापस लौटने की मांग की गई थी। कैलानिक ने कहा, "याचिका अच्छी है, लेकिन वॉकआउट और भी बेहतर है।" उन्होंने आगे बताया कि हुआंग ने उनके संदेश का कोई जवाब नहीं दिया।

यह तुलना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कलानिक खुद जानते हैं कि उस कंपनी को छोड़ने का दबाव झेलना कैसा होता है, जिसे खड़ा करने में उन्होंने खुद मदद की थी। उन्होंने उबर की सह-स्थापना की थी और इसे दुनिया के सबसे बड़े राइड-हेलिंग व्यवसायों में से एक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

कलानिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए हुआंग के महत्व के बारे में एक व्यापक तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि एआई को लोगों को नियंत्रित करने वाली शक्ति बनने के बजाय, मानवता की शर्तों के अनुसार काम करना चाहिए।

उनके नजरिए से हुआंग उन लोगों में से हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में हैं कि ऐसा हो। कलानिक ने कहा, "जेनसेन ही वह मुख्य व्यक्ति हैं जो हमें यह आजादी दिलाएंगे और उन्होंने इसके लिए स्टैंड भी लिया है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मामला न्याय और उचित प्रक्रिया से जुड़ा है, न कि सिर्फ इस बात से कि हुआंग को उनके पुराने पद पर वापस आना चाहिए या नहीं।

हुआंग को फिर से बहाल करने की उठी मांग कलानिक का यह हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है जब हुआंग को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर चल रहे ऑनलाइन अभियान को काफी समर्थन मिल रहा है। खबरों के अनुसार, इस याचिका पर 2,00,000 से ज्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसे टेक्नोलॉजी और निवेश जगत की कुछ बड़ी हस्तियों का भी समर्थन मिला है।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से इस अभियान का समर्थन किया है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी हुआंग के लिए अपना समर्थन जताया है। एंडुरिल इंडस्ट्रीज के संस्थापक पामर लकी, वेंचर कैपिटलिस्ट रॉन कॉनवे और पर्शिंग स्क्वायर के संस्थापक बिल एकमैन उन प्रमुख लोगों में शामिल हैं, जो हुआंग के जाने से जुड़ी परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे हैं। मस्क ने एनवीडिया के फैसले की तुलना एक जीतती हुई टीम से बास्केटबॉल के दिग्गज माइकल जॉर्डन को बाहर निकालने से की है। मस्क ने यह भी कहा, "जेनसन को कौन अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहेगा?" इसके साथ ही उन्होंने हुआंग को अपने साथ जोड़ने की अपनी इच्छा जताई।