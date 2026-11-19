'चीन से आने वाली हर खूबसूरत महिला को जासूस मान लिया जाता है', जेनसन हुआंग के अफेयर विवाद पर बोले ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के कथित इस्तीफे को 'त्रासदी' बताया और कहा कि शी ...और पढ़ें
HighLights
ट्रंप ने जेनसन हुआंग के इस्तीफे को त्रासदी बताया।
शी चिनफिंग के साथ एआई पर प्रमुख चर्चा हुई।
ऐलिस हुआंग के जासूस होने की बात नहीं सुनी।
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी जेनसन हुआंग को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उनकी बातचीत के दौरान संक्षेप में बात हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी चर्चा काफी हद तक एआई पर केंद्रित थी।
ट्रंप ने एनवीडिया से हुआंग की विदाई को त्रासदी बताते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति कहा। बुधवार को नेटवर्क के द इंग्राहम एंगल के दौरान प्रसारित फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप से पूछा गया कि क्या शी के साथ उनकी बातचीत में हुआंग की स्थिति सामने आई थी।
'हुआंग पर नहीं एआई पर हुई बात'
ट्रंप ने कहा, "हमने इस पर चर्चा नहीं की। हो सकता है कि मैंने इसका संक्षेप में उल्लेख किया हो क्योंकि यह एक त्रासदी है। यह एक त्रासदी है। वह बहुत शानदार व्यक्ति हैं।" उन्होंने आगे कहा, "और चीन से आने वाली किसी भी खूबसूरत महिला को वे जासूस मानते हैं।"
उन्होंने कहा कि ऐलिस एक बिजनेसवुमन थीं जो चिप्स खरीदती थीं। चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी चर्चा के बारे में बताते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि रात्रिभोज के दौरान उनकी बातचीत के दौरान एआई एक प्रमुख विषय रहा।
उन्होंने कहा, "हमने पूरी शाम बात की और हमने उस (एआई) के बारे में बात की।" ट्रंप ने प्रौद्योगिकी उद्योग में हुआंग के योगदान की भी सराहना करते हुए कहा, "कुछ लोगों की जगह नहीं ली जा सकती। वह दस साल आगे थे।"
चीनी व्यवसायी ऐलिस हुआंग के साथ कथित संबंध सहित उनके व्यक्तिगत संबंधों के बारे में आरोपों के बाद हुआंग के एनवीडिया से कथित प्रस्थान के विवाद के बीच यह टिप्पणी आई है।
'मैंने नहीं सुना कि वह जासूस थी'
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, अमेरिकी खुफिया अधिकारी ऐलिस हुआंग के चीन के सुरक्षा मंत्रालय से कथित संबंधों की जांच कर रहे हैं और क्या वह संवेदनशील जानकारी दे सकती है। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि वह आरोपों से जुड़े किसी भी स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे से अनभिज्ञ थे।
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या कथित मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो उन्होंने कहा, ''मैंने यह नहीं सुना है।'' उन्होंने कहा, ''मैंने यह नहीं सुना है कि वह जासूस थी।''
हुआंग ने पहले ट्रंप के एआई एजेंडे के लिए समर्थन व्यक्त किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति से कई बार मुलाकात की थी क्योंकि एनवीडिया ने अपने चिप्स के लिए चीनी बाजार तक पहुंच सुरक्षित करने की मांग की थी।
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनी के व्यावसायिक हित वॉशिंगटन की निर्यात-नियंत्रण नीतियों से निकटता से जुड़े हुए हैं।
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