डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी जेनसन हुआंग को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उनकी बातचीत के दौरान संक्षेप में बात हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी चर्चा काफी हद तक एआई पर केंद्रित थी।

ट्रंप ने एनवीडिया से हुआंग की विदाई को त्रासदी बताते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति कहा। बुधवार को नेटवर्क के द इंग्राहम एंगल के दौरान प्रसारित फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप से पूछा गया कि क्या शी के साथ उनकी बातचीत में हुआंग की स्थिति सामने आई थी।

'हुआंग पर नहीं एआई पर हुई बात' ट्रंप ने कहा, "हमने इस पर चर्चा नहीं की। हो सकता है कि मैंने इसका संक्षेप में उल्लेख किया हो क्योंकि यह एक त्रासदी है। यह एक त्रासदी है। वह बहुत शानदार व्यक्ति हैं।" उन्होंने आगे कहा, "और चीन से आने वाली किसी भी खूबसूरत महिला को वे जासूस मानते हैं।"

उन्होंने कहा कि ऐलिस एक बिजनेसवुमन थीं जो चिप्स खरीदती थीं। चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी चर्चा के बारे में बताते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि रात्रिभोज के दौरान उनकी बातचीत के दौरान एआई एक प्रमुख विषय रहा। उन्होंने कहा, "हमने पूरी शाम बात की और हमने उस (एआई) के बारे में बात की।" ट्रंप ने प्रौद्योगिकी उद्योग में हुआंग के योगदान की भी सराहना करते हुए कहा, "कुछ लोगों की जगह नहीं ली जा सकती। वह दस साल आगे थे।"