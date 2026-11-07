कैलिफोर्निया में स्काईडाइवर्स की हवा में टक्कर, जमीन से 150 फीट ऊपर उलझा पैराशूट; दो की मौत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। कैलिफोर्निया में स्काईडाइविंग इवेंट में हिस्सा ले रहे दो स्काईडाइवर्स की हवा में आपस में टकराने और जमीन पर गिर जाने से मौत हो गई।

यह हादसा शुक्रवार को हुआ। इसमें शामिल दोनों स्काईडाइवर्स अनुभवी थे और उनके पास लाइसेंस भी था। वे स्काईडाइव एल्सीनोर के साथ जुड़े थे।

रिवरसाइड काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें नाजुक हालत में एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

स्काईडाइव एल्सीनोर का कहना है कि डाइव के दौरान फ्री फाल का हिस्सा और पैराशूट खुलने की प्रक्रिया सामान्य थी, लेकिन जब वे जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, तो दोनों स्काईडाइवर्स जमीन से लगभग 150 फीट ऊपर आपस में टकरा गए।