क्या पूरी तरह सुरक्षित है ट्रंप का विमान? कतर से गिफ्ट में मिले एयर फोर्स वन जेट से एशिया दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप सोमवार को कतर द्वारा गिफ्ट किए गए विमान एयर फोर्स वन से एशिया की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं।

लेकिन इस खबर के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है क्या इस विमान में वे सुरक्षा अपग्रेड किए गए हैं, जिनकी योजना व्हाइट हाउस ने पहले बनाई थी?

जुलाई में ईरान से मिले सुरक्षा खतरे के वजह से ट्रंप को तुर्की से एक गुप्त सैन्य विमान में वापस लौटना पड़ा था। उसी घटना के बाद इस विमान के बड़े ओवरहॉल (मेंटेनेस) पर चर्चा तेज हो गई थी।

अब जब ट्रंप इसी विमान से एशिया जा रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। NBC न्यूज ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है।

ट्रंप के फिलीपींस जाने की उम्मीद

ट्रंप के फिलीपींस जाने की उम्मीद है, जहां वे आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक है। ट्रंप ने कई बार कहा था कि इस विमान को बड़े बदलावों के लिए सेवा से हटा लिया जाएगा, ताकि यह किसी भी क्षेत्र में जा सके।

सितंबर में उन्होंने कहा था कि इस काम में लगभग 60 दिन लगेंगे। हालांकि, राष्ट्रपति की यात्राओं के लिए इस विमान का इस्तेमाल होता रहा; इसमें उसी महीने आयरलैंड की यात्रा और अक्टूबर में ट्रंप के मध्यावधि चुनाव प्रचार के दौरान की गई कई यात्राएं शामिल हैं।

विमान का समय-समय पर मेंटेनेंस किया गया है और इसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि बड़े सुरक्षा अपग्रेड पूरे हुए हैं या नहीं? क्या पूरी तरह सुरक्षित है ट्रंप का विमान? एक अधिकारी ने बताया कि अपग्रेड का काम अभी और चलेगा, हालांकि इसमें पूरे 60 दिन नहीं लगेंगे। खबरों के अनुसार, अब तक किए गए बदलाव मुख्य रूप से विमान के अंदरूनी हिस्से से जुड़े हैं।

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन खास बदलावों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और कहा, 'हम 'एयर फोर्स वन' में किए जाने वाले खास अपग्रेड या बदलावों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा हमेशा से यही रुख रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था बनी रहे, और हम जरूरत के हिसाब से इसमें लगातार सुधार करते रहते हैं। यह अब तक का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति विमान है।'

30 दिनों में पूरा होना था मेंटेनेस का काम ट्रंप ने सबसे पहले जुलाई में इस प्रस्तावित बदलाव के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि विमान में पहले से ही काफी क्षमताएं हैं, लेकिन जल्द ही इसे और बेहतर बनाने के लिए भेजा जाएगा।