हवाई अड्डों पर फंसे हजारों यात्री तो भड़के ट्रंप; बाइडन पर फोड़ा ठीकरा, कहा- 50 साल पुराने सिस्टम को तुरंत बदलो
अमेरिका में उड़ानों में रुकावट और हजारों यात्रियों के प्रभावित होने के लिए ट्रंप ने बाइडन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।
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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में शुक्रवार से शुरू हुई उड़ानों में रुकावट के चलते वीकेंड आने पर हजारों यात्री प्रभावित हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अपने पूर्ववर्ती जो बाइडन के प्रशासन पर डाल दी है।
रविवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस से अपील की कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बड़े सुधार के लिए अरबों डॉलर की मंजूरी दी जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडन प्रशासन ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क को और भी खराब हालत में छोड़ दिया है।
ट्रंप ने पुराने सिस्टम के लिए बाइडन को दोषी ठहराया
शुक्रवार दोपहर से जब यह समस्या शुरू हुई और यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए, तब तक ट्रंप का इस पर कोई बयान नहीं आया था। इस दौरान प्रशासन विमानन कंपनियों के साथ मिलकर सामान्य कामकाज बहाल करने की कोशिश कर रहा था।
रविवार को ट्रंप ने कहा कि जो अपग्रेड पहले से चल रहे हैं, उन्हें टुकड़ों-टुकड़ों में करने के बजाय एक ही बार में पूरा किया जाना चाहिए।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'अगर कांग्रेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी फंड को मंजूरी दे देती है, तो हम इसे जल्दी से तैयार कर सकते हैं।' उन्होंने मौजूदा सिस्टम को लगभग 50 साल पुराना बताया और वादा किया कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम बन जाएगा।
कांग्रेस से सुधार पैकेज को मंजूरी देने की अपील
राष्ट्रपति ने पिछली सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क को और भी खराब हालत में छोड़ दिया है।
हालांकि, बाइडन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत FAA को हवाई अड्डों में सुधार, कंट्रोल टावर, टर्मिनल के पुनर्विकास और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 25 अरब डॉलर आवंटित किए गए थे।
पुराने हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग को लेकर खींचतान चल रही थी। रिपब्लिकन के कंट्रोल वाली कांग्रेस ने पिछले साल टैक्स-कट पैकेज के हिस्से के रूप में FAA के लिए 12.5 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी।
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