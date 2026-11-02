मिड-टर्म इलेक्शन के बाद ईरान पर हमले की तैयारी... नेतन्याहू और ट्रंप के बीच क्या हुई डील?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को फोन पर बातचीत की। ‘एक्सिओस’ की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने ईरान के साथ अमेरिका की चल रही बातचीत और सैन्य अभियानों को दोबारा शुरू करने की संभावना पर विस्तार से चर्चा की।

नेतन्याहू ने मंगलवार को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर नए हमले करने पर जोर दिया। हालांकि, ‘एक्सिओस’ ने एक इजरायली और एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से बताया कि तेहरान के प्रति अपनाए जाने वाले रुख को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद बने हुए हैं।

ट्रंप-नेतन्याहू ने फोन पर की चर्चा इजरायली प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चुनावों के तुरंत बाद सैन्य कार्रवाई की जाए, जबकि ट्रंप अभी राजनयिक प्रयासों को जारी रखने के पक्ष में हैं। एक इजरायली सूत्र ने इस बातचीत को कठिन बताया, जबकि एक अमेरिकी सूत्र ने इसे सीधी-स्पष्ट बातचीत कहा।

हालांकि, रविवार को आयोवा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने पुष्टि की कि चर्चा के विषयों में ईरान भी शामिल था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी।

व्हाइट हाउस और इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बातचीत पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने राजनयिक और सैन्य दोनों विकल्पों को खुला रखा है। वह एक साथ राजनयिक और सैन्य दोनों तरह के रास्ते अपना रहे हैं।

उनका लक्ष्य एक ऐसा समझौता करना है जिससे ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू हो सके, जबकि साथ ही वे मध्यावधि चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों की वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं। चुनाव बाद नया हमला चाहते हैं नेतन्याहू शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत ठीक चल रही है और उन्हें कोई बहुत जल्दी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एक समझौता तो चाहता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

ट्रंप ने कहा, 'वे समझौता करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं।' साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वाशिंगटन को अभी भी ईरान में एक या दो परमाणु स्थलों से निपटने की जरूरत है। 'पिकएक्स माउंटेन' में मौजूद संदिग्ध भूमिगत परमाणु सुविधा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हम 10 मिनट में ऐसा कर सकते हैं। हमने इसकी योजना बना रखी है। आप पिकएक्स माउंटेन को देख सकते हैं। हमें उसे संभालना होगा। हम बहुत जल्दी ऐसा कर सकते हैं।' अमेरिका बातचीत की कोशिशों के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई की संभावना को भी खुला रख रहा है। कतर कराना चाहता है मध्यस्थता इस राजनयिक प्रक्रिया के तहत, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई को एक पत्र भेजा, जिसमें बातचीत फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा की गई। कई महीनों में ईरान के साथ अमेरिका की ओर से यह सबसे उच्च-स्तरीय संपर्क था।

इस बीच, कतरी मध्यस्थों ने रविवार को लगातार तीसरे दिन ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की। उनका मकसद एक ऐसे समझौते पर पहुंचना है, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत फिर से शुरू हो सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका, ईरान द्वारा उठाए गए सवालों का क्या जवाब देता है। अराघची ने कहा, 'हम इस दिशा में हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी समझदारी दिखाएगा और अन्य रास्तों के बजाय कूटनीति को चुनेगा।'

अराघची ने क्या कहा? अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए एक इंटरव्यू में अराघची ने बताया कि मध्यस्थों के साथ बातचीत जारी है और अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि वाशिंगटन, ईरान के सवालों का क्या जवाब देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया के आधार पर, ईरान रक्षा और कूटनीति, दोनों के लिए तैयार है।

अराघची ने शनिवार को यह भी कहा था कि ईरानी वार्ताकार कतर में एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को दो दिनों के भीतर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते अमेरिका कुछ शर्तों को मान ले।