किम जोंग उन से मिल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, एशिया दौरे से पहले ट्रंप ने दिए संकेत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अगले महीने अपने एशिया दौरे के दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन से मुलाकात कर सकते हैं। आसियान और एपेक सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए मनीला और चीन के शेनजेन जाने से पहले संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे किम जोंग-उन से मिल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह मुलाकात कहां या कब हो सकती है।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद चीन के शेन्जेन में 17 से 19 नवंबर तक चलने वाले APEC शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे। चीन में ट्रंप के इस साल तीसरी बार चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग से मिलने की उम्मीद है।

ट्रंप ने मिलने पर जताई सहमति दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अगस्त में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें इस साल के आखिर में उत्तर कोरियाई नेता से मिलने की उम्मीद है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी 2026 में किम से मिलने की योजना है, तो उन्होंने कहा था, हां, मैं मिलूंगा।

अगस्त में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी थी कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों पर इसी शरद ऋतु में बैठक आयोजित करने का दबाव डाला था, जिसमें शेन्जेन में APEC शिखर सम्मेलन को संभावित स्थान के तौर पर सुझाया गया था।

हालांकि, अगस्त के बाद से कोई उत्तर कोरियाई या व्हाइट हाउस का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है और न ही मुलाकात के समय और स्थान की घोषणा की गई है। किम जोंग से कितनी बार मिले हैं ट्रंप? उल्लेखनीय है कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में तीन बार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन से मिले थे। जून 2018 में सिंगापुर में हुई पहली ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान वे किम से मिलने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे, जहां दोनों नेताओं के बीच कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु-मुक्त करने पर सहमति बनी थी।