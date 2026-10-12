ट्रंप जूनियर की Ex-मंगेतर की बढ़ी मुश्किलें, ग्रीस में अमेरिकी राजदूत पद से हटाएंगे ट्रंप? महंगे गिफ्ट लेने का आरोप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, गलत व्यवहार की कई खबरों के बाद किम्बर्ली गिल्फॉइल को ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के पद से हटाने पर विचार कर रहे हैं।

ट्रंप उन खबरों पर नजर रख हैं जिनमें दावा किया गया है कि गिल्फॉइल, जो चार साल तक ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर की मंगेतर थीं, ने राजदूत को तौर पर महंगे तोहफे लिए और अपनी नियुक्ति की पुष्टि होने से पहले प्रशासन के लोगों से मिलवाने के बदले पैसे मांगे।

गिल्फॉइल के वकीलों ने पैसे मांगने के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनकी यात्रा के बारे में खबरें गुमराह करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संघीय तोहफों और रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का पालन किया।

खबरों से प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नाराज इन खबरों से प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नाराज हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये खबरें तब सामने आईं जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो एथेंस में एक हाई-प्रोफाइल भाषण देने गए थे, जो उन्होंने एक्रोपोलिस से पश्चिमी लोकतंत्र पर दिया था।