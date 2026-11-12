अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, लोगन सर्कल में 5 लोगों को मारी गोली

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के लोगन सर्कल इलाके में पांच लोगों को गोली मार दी गई। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस से लगभग एक मील उत्तर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रवक्ता निकोल डीनर ने बताया कि हमलावर को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और गोलीबारी की सटीक जगह की अभी भी स्पष्ट नहीं है।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, पुलिस इस इलाके में कई जगहों पर कार्रवाई कर रही थी, जिसमें 15वीं स्ट्रीट NW का 1500वां ब्लॉक भी शामिल है। यहां अधिकारियों ने दुकानों, एक चर्च और रिहयशी इमारतों की घेराबंदी की। लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट (MPD) ने लोगों से इस इलाके से दूर रहने की अपील की, जबकि पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने अभी तक उन पांच पीड़ितों की पहचान या उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ठीक कहां गोली मारी गई या इस हिंसा की वजह क्या थी। यह गोलीबारी 15वीं और P स्ट्रीट NW के चौराहे के पास हुई।