अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, लोगन सर्कल में 5 लोगों को मारी गोली
वाशिंगटन डीसी के लोगन सर्कल इलाके में पांच लोगों को गोली मार दी गई, जिसके बाद व्हाइट हाउस के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की।
HighLights
वाशिंगटन डीसी के लोगन सर्कल में पांच लोगों को गोली लगी।
व्हाइट हाउस से लगभग एक मील उत्तर में घटना हुई।
हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया, पुलिस की कार्रवाई जारी।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के लोगन सर्कल इलाके में पांच लोगों को गोली मार दी गई। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस से लगभग एक मील उत्तर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रवक्ता निकोल डीनर ने बताया कि हमलावर को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और गोलीबारी की सटीक जगह की अभी भी स्पष्ट नहीं है।
समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, पुलिस इस इलाके में कई जगहों पर कार्रवाई कर रही थी, जिसमें 15वीं स्ट्रीट NW का 1500वां ब्लॉक भी शामिल है। यहां अधिकारियों ने दुकानों, एक चर्च और रिहयशी इमारतों की घेराबंदी की।
लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील
मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट (MPD) ने लोगों से इस इलाके से दूर रहने की अपील की, जबकि पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने अभी तक उन पांच पीड़ितों की पहचान या उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ठीक कहां गोली मारी गई या इस हिंसा की वजह क्या थी। यह गोलीबारी 15वीं और P स्ट्रीट NW के चौराहे के पास हुई।
संदिग्ध की तलाश कर रही पुलिस
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस एक संदिग्ध की तलाश कर रही है और MPD के प्रवक्ता ऑफिसर ली लेपे ने इस घटना को एक्टिव शूटर की स्थिति बताया है।
लेपे ने कहा कि पुलिस के पास अभी तक संदिग्ध का कोई हुलिया नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई में कई आपातकालीन टीमें शामिल थीं। आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया और स्थानीय निवासियों तथा वहां मौजूद लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया।