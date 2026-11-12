न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में तीन मंजिला इमारत गिरी, 8 लोगों की मौत; 17 लापता

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में बुधवार को तीन मंजिला इमारत ढहने से 8 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग लापता हो गए। घायलों में तीन दमकलकर्मी भी शामिल हैं।

1930 में बनी यह इमारत, स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4 बजे 2625 बेडफोर्ड एवेन्यू पर बगल में चल रही खुदाई वाली जगह में पूरी तरह ढह गई। इमारत गिरने से बगल वाली बिल्डिंग की एक दीवार भी टूट गई, जिससे उसके अंदर एक अपार्टमेंट बाहर दिखने लगे।

इमारत के ढहने के कारण की जांच जारी इमारत के ढहने के कारण की जांच चल रही है, लेकिन शहर के कमिश्नर अहमद तिगानी ने बताया कि जब इमारत गिरी, तब निर्माण कार्य में लगे मजदूर बगल के एक खाली प्लॉट पर नई इमारत बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे।

ममदानी ने लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने 'एक्स'पर एक पोस्ट में लिखा कि बचाव कार्य जारी है और उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों को उस इलाके से दूर रहने की सलाह दी।