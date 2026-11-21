डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने बिल गेट्स और जेनसन हुआंग के कामों का समर्थन किया है। लेकिन दुनिया को याद दिलाया है कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जैसे संस्थापक इंसान हैं, भगवान नहीं।

व्यक्तिगत उद्यमियों के अपनी कंपनियों पर व्यापक प्रभाव के बारे में बोलते हुए, नडेला ने स्वीकार किया कि संस्थापक लगभग जादुई कुछ करने के लिए जश्न मनाने के लायक हैं। हालांकि, उन्होंने ऐसे किसी भी शख्स को भगवान बना देने का विरोध किया।

सत्या नडेला ने बिल गेट्स की तारीफ की सत्या नडेला ने बिल गेट्स के बारे में बताते हुए कहा, 'मुझे दिन के अंत में ऐसा लगता है, आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिल गेट्स से कहता था और हर कोई, जैसे, संस्थापक भी मर जाते हैं।'

नडेला के विचार में, एक संस्थापक की असली विरासत सिर्फ वह प्रारंभिक चिंगारी नहीं है जो वे किसी व्यवसाय में लाते हैं, बल्कि यह भी है कि क्या उनके दूर जाने के बाद संगठन अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।

सत्या नडेला ने कहा, 'किसी बिंदु पर एक कंपनी को सफल होने के लिए किसी को उसकी कमान संभालनी होगी और वास्तव में, जो व्यक्ति इससे सबसे अधिक खुश होगा वह संस्थापक होगा, क्योंकि जब आप जिस बच्चे को दुनिया में लाए थे वह आपके जाने के बाद लंबे समय तक प्रयास कर रहा है। यह वास्तव में आपके द्वारा बनाई गई संस्थागत ताकत है।'

नडेला ने आगे कहा, 'मैंने कभी किसी नेता, संस्थापक या अन्य पर भरोसा नहीं किया, जो आकर कहता है कि मेरे जाने के बाद संस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। मेरा मतलब है, आखिर क्या हुआ? जैसे, फिर आपने क्या बनाया?'

जेनसन हुआंग के समर्थन में सत्या नडेला नडेला के कहा, नेतृत्व में सच्ची महानता दो चीजों को संतुलित करने में आती है। संस्थापक द्वारा शुरू में बनाया गया 'जादू' और पीछे छोड़ दी जाने वाली स्थायी 'संस्थागत ताकत'। एनवीडिया में दिखाई दे रहे इस संतुलन के बारे में बताते हुए नडेला ने जेनसन हुआंग को एक लचीला संगठन बनाने का श्रेय दिया जो अपने संस्थापक को मात देने में सक्षम था। नडेला ने कहा, 'इसलिए मुझे लगता है कि जेनसन ने वास्तव में एनवीडिया के साथ यही किया है।'