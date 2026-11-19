डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में हिंदू समुदाय के नेताओं ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बैठक की और इंटरनेट मीडिया पर हिंदू विरोधी बयानबाजी और देशभर में हिंदुओं के प्रति घृणा से जुड़ी घटनाओं पर चिंता जताने के साथ ही समुदाय से जुड़े कई मुद्दे उठाए। साथ ही मंदिरों की सुरक्षा मजबूत करने के उपायों को लेकर चर्चा भी की।

व्हाइट हाउस में धार्मिक मामलों की निदेशक जेनिफर कॉर्न के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यहां हिंदू समुदाय केंद्र और मंदिर 'केशवम' का दौरा किया। इस दौरान उसने कई हिंदू अमेरिकी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। RSS के प्रतिनिधि भी बैठक में हुए शामिल बैठक में हिंदू स्वयंसेवक संघ-अमेरिका, सेवा इंटरनेशनल, बीएपीएस, हिंदू युवा, इस्कॉन, चिन्मय मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका और श्रीमद राजचंद्र मिशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।