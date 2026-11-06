अमेरिका में रंजीव पुरी ने रचा इतिहास, मिशिगन हाउस के पहले भारतीय अमेरिकी स्पीकर चुने गए; ओबामा के साथ कर चुके हैं काम

डिजिटल डेस्क वाशिंगटन। अमेरिका की राजनीति में भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने एक और बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 42 साल के नेता रंजीव पुरी को मिशिगन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का नया स्पीकर चुना गया है। वह इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं।

गुरुवार को स्पीकर चुने जाने के बाद पुरी ने सोशल मीडिया पर इस जिम्मेदारी को बड़ा सम्मान बताया। पुरी ने कहा कि वे सीनेट के नवनिर्वाचित मेजॉरिटी लीडर डैरिन कैमिलेरी और नवनिर्वाचित गवर्नर जोसलिन बेन्सन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जा सके।

उन्होंने लिखा, 'आज अपने साथियों द्वारा मिशिगन हाउस का स्पीकर चुना जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मुझ पर विश्वास जताने के लिए सभी साथियों का आभार, अब काम शुरू करने को लेकर पूरी तरह उत्साहित हूं।' माता-पिता के संघर्ष को किया याद पंजाबी मूल के अप्रवासी माता-पिता के परिवार में जन्मे रंजीव पुरी ने अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा पर भावुक होते हुए कहा, 'जब मेरे माता-पिता इस देश में आए थे, तब उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका बेटा एक दिन इतिहास रचेगा, तमाम बाधाओं को तोड़कर मिशिगन हाउस का नेतृत्व करेगा। यही तो अमेरिका का असली वादा है।'

पुरी ने स्पष्ट किया कि वह सीनेट के नवनिर्वाचित मेजॉरिटी लीडर डैरिन कैमिलेरी और नवनिर्वाचित गवर्नर जोसलिन बेन्सन के साथ मिलकर जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। ओबामा कैंपेन से स्पीकर पद तक का सफर रंजीव पुरी ने 2008 और 2012 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के चुनाव अभियानों में काम किया है। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया और मिशिगन लौट आए, जहां उन्होंने ऑटोमोटिव उद्योग में काम किया।