अमेरिका में पिया डांडिया ने रचा इतिहास, फ्लोरिडा से संसद पहुंचने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। भारतीय मूल की डेमोक्रेट पिया डंडिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव में उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार केसी असकर को हराया।

दक्षिण फ्लोरिडा में 2026 के अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के दौरान पिया डांडिया और केसी असकर के बीच यह मुकाबला सबसे चर्चित चुनाव में से एक था।

मंगलवार, 3 नवंबर को घोषित नतीजों के मुताबिक, हाई स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल डंडिया को 51.9 प्रतिशत वोट मिले। उनके प्रतिद्वंद्वी असकर को 49.1 प्रतिशत वोट मिले।

भारतवंशियों के खास पिया डांडिया की जीत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिया डंडिया की जीत भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए एक अहम पड़ाव है। वह फ्लोरिडा से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बन गई हैं। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी जाने वाली वह 10वीं भारतवंशी हैं।