पृथ्वी से 400 KM ऊपर NASA के अनिल मेनन समेत 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अमेरिकी चुनाव में की वोटिंग, शेयर किया वीडियो

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव का एक ऐसा पल सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि हर एक मतदान की अहमियत कितनी ज्यादा है। अमेरिका के चुनाव में सिर्फ पृथ्वी पर रह रहे लोगों ने ही मतदान नहीं किया, बल्कि अंतरिक्ष से भी वोटिंग हुई।

अमेरिका के चुनाव में पृथ्वी से 400 किलोमीटर से अधिक ऊपर चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से भी वोटिंग हुई। स्पेस स्टेशन से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के तीन वैज्ञानिकों ने वोट डाला। अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने स्पेस स्टेशन से वोटिंग का वीडियो भी शेयर किया।

अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में NASA के वैज्ञानिकों ने डाला वोट अनिल मेनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया है कि अंतरिक्ष में रहते हुए भी अंतरिक्ष यात्री अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

अनिल मेनन ने बताया कि उन्होंने और NASA के उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ल्यूक डेलानी और जेसिका वॉटकिंस ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेट भरे और उन्हें सुरक्षित रूप से चुनाव अधिकारियों तक पहुंचा दिया। अनिल मेनन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'हां, आप अंतरिक्ष से भी वोट डाल सकते हैं! अमेरिका के तीनों क्रू सदस्यों को अंतरिक्ष स्टेशन से वोट डालने का मौका मिला। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट भरा और उसे सुरक्षित तरीके से चुनाव अधिकारियों के पास भेज दिया।'

नासा प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने अंतरिक्ष यात्रियों की भी तारीफ की, जिन्होंने पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद 3 नवंबर के चुनावों में हिस्सा लिया। स्पेस स्टेशन से मतदान अनिल मेनन ने पोस्ट के साथ 29 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने 'आई वोटेड' (मैंने वोट दिया) का स्टिकर लगाए अपना सोने का कंपार्टमेंट दिखाया, जो उनके लिए पोलिंग बूथ का काम भी कर रहा था।