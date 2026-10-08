पेंटागन ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले की तैयारी करने का दिया आदेश, तारीख अभी तय नहीं

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। पेंटागन ने यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) को ईरान के खिलाफ बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन (सैन्य कार्रवाई) को फिर से शुरू करने की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है।

अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए Axios ने रिपोर्ट दी है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अभी तक नए हमले शुरू करने के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन तैयारियों से ईरान की परमाणु सुविधाओं, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने वाले नए अमेरिकी सैन्य अभियान का रास्ता साफ हो सकता है।

सिर्फ तैयारियों का आदेश, हमले का नहीं हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है और पेंटागन की तैयारियों का मतलब हमले शुरू करने का राष्ट्रपति का आदेश नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब तेहरान के साथ वॉशिंगटन की कूटनीतिक कोशिशें अटकी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत रुकी हुई है, जबकि पिछले हफ्ते कैंप डेविड में ट्रंप की सीनियर नेशनल-सिक्योरिटी टीम की एक अलग बैठक में ईरान युद्ध और यमन में बढ़ते सऊदी-हूथी संघर्ष पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने की और इसमें अमेरिका के सीनियर डिफेंस, इंटेलिजेंस, डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक अधिकारी शामिल हुए।