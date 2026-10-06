ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अमेरिका ने बना लिया प्लान, 4 हाई-टेक लेजर और माइक्रोवेव हथियारों का करेगा टेस्ट

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी युद्ध विभाग ने वास्तविक मूल्यांकन के लिए चार हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार प्रणालियों का चयन किया है। यह बढ़ते ड्रोन खतरों का मुकाबला करने की अपनी क्षमताओं को व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इन प्लेटफार्मों का मूल्यांकन संयुक्त अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स 401 द्वारा प्रबंधित एक गाइडेड एनर्जी पायलट पहल के माध्यम से किया जाएगा, जो ड्रोन के खिलाफ रणनीतियों के समन्वय के लिए गठित सैन्य कमान है।

चयनित प्लेटफार्मों में एयरोविरोनमेंट का पैलेटाइज्ड हाई-एनर्जी लेजर, एपिरस का लियोनिडास हाई-पावर्ड माइक्रोवेव सिस्टम, कार्ड का फायरफ्लाई हाई-एनर्जी लेजर और बोइंग का कांपैक्ट लेजर वेपन सिस्टम शामिल हैं।

पेंटागन ने सोमवार को इनकी जानकारी दी और इस पहल को व्यापक प्रयासों का अगला चरण बताया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इनका व्यापक उपयोग बढ़ाना है।

अमेरिकी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मैट रास ने कहा, 'हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर्ड वाले माइक्रोवेव सिस्टम ऐसे उपकरण हैं, जिनका उपयोग ड्रोन रक्षा की बहुस्तरीय प्रणाली में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

यह पायलट कार्यक्रम इन क्षमताओं का वास्तविक स्थिति में परीक्षण करेगा, ताकि हम यह समझ सकें कि देश की रक्षा के लिए इन्हें सर्वोत्तम तरीके से कैसे एकीकृत और बनाए रखा जा सकता है।'

ड्रोनों को निष्क्रिय करने के लिए गाइडेड-एनर्जी वाला हथियार पारंपरिक प्रक्षेपास्त्रों और मिसाइलों का एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जहां हाई एनर्जी लेजर विशिष्ट लक्ष्यों पर तीव्र ऊर्जा केंद्रित करते हैं, वहीं हाई पावर्ड वाले माइक्रोवेव प्लेटफार्म आंतरिक इलेक्ट्रानिक परिपथों को बाधित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रक्षेपित करते हैं, जिससे मानवरहित विमानों के विरुद्ध सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्राप्त होता है।