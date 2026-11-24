डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कंपनी ने अपने सह संस्थापक जेनसन हुआंग को महज 11 दिन बाद फिर से मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इससे पहले चीनी महिला के साथ संबंध के खुलासे के बाद कंपनी के बोर्ड ने उन्हें हटा दिया था।

हुआंग की वापसी की खबर आते ही एनवीडिया के शेयरों में 30 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है और एक ही सत्र में कंपनी के बाजार मूल्य में 952 अरब डॉलर की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। ट्रंप और जे.डी वेंस के हस्तक्षेप से बनी बात रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआंग की यह वापसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के विशेष हस्तक्षेप के बाद संभव हुई है। ट्रंप ने खुद बोर्ड के सदस्यों से संपर्क किया और हुआंग के पक्ष में बात रखी।

ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी महत्वाकांक्षाओं और चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा में हुआंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। CNN के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ट्रम्प को इस बात की चिंता थी कि हुआंग के जाने से शेयर बाजार और व्यापक अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि निवेशकों का भरोसा बनाए रखने और वैश्विक AI दौड़ में देश को एक अहम हस्ती खोने से बचाने के लिए एनवीडिया प्रमुख को वापस लाना जरूरी है। यह फैसला उस स्थिति के बिल्कुल उलट है, जब कंपनी के बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से हुआंग के आचरण को 'कंपनी की आचार संहिता, मानकों और सांस्कृतिक मानदंडों के विपरीत' बताया था। वेंस ने व्हाइट हाउस के दबाव अभियान का नेतृत्व किया ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को बोर्ड के सदस्यों को मानने की जिम्मेदारी सौंपी। उपराष्ट्रपति प्रशासन के मुख्य प्रतिनिधि बन गए और उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड के सदस्यों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाया।

सिलिकॉन वैली में काम कर चुके वेंस ने 72 घंटों तक सीधे हुआंग और बोर्ड के साथ समन्वय किया और बोर्ड को भरोसा दिलाया कि सरकार को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि CEO ने कुछ और भी गैर कानूनी किया है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कवायद में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट भी शामिल रहे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जे क्लेटन ने स्पष्ट किया कि हुआंग के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई गैर कानूनी सबूत नहीं मिला।

सोमवार को CNBC से बातचीत में ट्रंप ने अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि मेरी दखल बहुत महत्वपूर्ण थी और बोर्ड ने वही किया जो हम चाहते थे। हमारा एक बेहतरीन सितारा फिर से काम पर लौट आया है।'

क्या था पूरा विवाद और चीन से कनेक्शन? 11 दिन पहले एनवीडिया के बोर्ड ने हुआंग के आचरण को कंपनी की आचार संहिता के विपरीत बताते हुए उन्हें हटाया था। यह विवाद हुआंग के दो संबंधों से जुड़ा था। पहला अपनी ही एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ और दूसरा मेगास्पीड कंपनी की एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ।

अमेरिकी अधिकारियों को संदेह था कि एलिस के चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं और मेगास्पीड द्वारा खरीदी गई एनवीडिया चिप्स चीन तक पहुंच सकती है। हालांकि हुआंग की वापसी हो गई है, लेकिन अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 'मेगास्पीड' को अमेरिकी 'एंटिटी लिस्ट' में शामिल करने का फैसला किया है। वहीं, एनवीडिया का बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अपनी आंतरिक जांच जारी रखेगा।