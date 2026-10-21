US-मेक्सिको बॉर्डर पर दिखा 6 फीट लंबा 'रहस्यमयी जीव', UFO विशेषज्ञ ने किया बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका-मेक्सिको सीमा के पास कैमरा-ट्रैप में कैद हुई एक रहस्यमयी तस्वीर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। UFO विशेषज्ञ जैमे मौसन का दावा है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अब तक न देखे गए एक अज्ञात शिकारी जीव की तस्वीर है।

17 अक्टूबर को जारी इन तस्वीरों में एक बड़ा, हल्के रंग का जीव साफ दिख रहा है, जिसके स्पष्ट अंग और लंबी पूंछ है। मौसन के अनुसार यह जीव मेक्सिको की ‘वैली ऑफ जुआरेज़’ में मुर्गियों, मुर्गों और खरगोशों को मारकर ले जा रहा है।

अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दिखा रहस्यमयी जीव 'डेली मेल' के अनुसार, उनके साथ काम कर रहे शोधकर्ताओं का दावा है कि यह जीव चिहुआहुआ (मेक्सिको का वह राज्य जहां यह घाटी स्थित है) में पाए जाने वाले आम जानवरों जैसे कि कृंतक (rodents), रैकून, चूहों या खरगोशों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चार शोध सहायकों ने बताया कि उन्होंने इस जीव को एक बड़ी ईंट की दीवार पर चढ़ते हुए देखा, जिससे उनका अनुमान है कि यह लगभग छह फीट लंबा है (जिसमें लगभग तीन फीट लंबी पूंछ भी शामिल है)।

खबरों के अनुसार, कैमरों में इसे जमीन पर चलते और दीवार पर चढ़ते हुए तो देखा गया, लेकिन इसे अपने पिछले पैरों पर सीधे चलते हुए नहीं देखा गया जैसा कि मौसन ने संभावना जताई थी। मौसन ने इस जीव को फुर्तीला और बुद्धिमान बताया है, जिसमें इंसानों जैसी कुछ विशेषताएं भी हैं।

उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की। इनमें एक लड़के का बयान भी शामिल था, जिसने कथित तौर पर देखा था कि उस जीव ने एक मुर्गी को सिर से पकड़ा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया।

UFO विशेषज्ञ जैमे मौसन ने इसे अज्ञात जीव बताया जांच में इसे एक रहस्य माना गया है। UFO जांचकर्ता का मानना है कि हो सकता है कि यह जीव किसी दूसरे ग्रह का न हो, बल्कि किसी दूसरे आयाम का कोई बुद्धिमान प्राणी हो।

उन्होंने कहा, 'वह वहां क्यों आया? यह एक रहस्य है। क्या वे दूसरे आयामों के प्राणी हैं? क्या वे किसी और के साथ आए हैं? क्या वे जहाजों में आए हैं?' मौसन को पहले भी एलियन जीवन से जुड़े अपने दावों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। 2023 में, उन्होंने मैक्सिको की कांग्रेस के सामने दो कथित 'गैर-मानवीय' ममी पेश कीं और दावा किया कि ये एलियन जीवन के सबूत हैं।