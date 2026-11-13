माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज पर कंपनी ने दिया अपडेट, कहा- रिकवरी जारी है, सेवाएं बहाल करने में अभी भी दिक्कत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट ने 15 घंटे के सर्विस आउटेज के बाद इस समस्या को लेकर अपडेट दिया है। सॉफ्टवेयर कंपनी ने आज शुक्रवार को आउटेज रिकवरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्विस को बहाल करने की दिशा में और प्रगति हुई है।

माइक्रोसॉफ्ट के इस बड़े ग्लोबल आउटेज से आउटलुक, टीम्स, कोपायलट और माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसी सेवाएं प्रभावित हुई थीं और अभी भी धीरे-धीरे इन्हें बहाल करने का काम चल रहा है। Microsoft की सेवाएं बहाल करने की कोशिशें जारी कंपनी ने अपने बयान में कहा, 'ट्रैफिक धीरे-धीरे बहाल हो रहा है और ग्राहकों के लिए जरूरी सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेलबॉक्स तक पहुंच और ईमेल प्रोसेसिंग में हो रही देरी में सुधार। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं को अभी भी बीच-बीच में दिक्कतें आ सकती हैं।'