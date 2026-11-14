Microsoft Outage के बाद अब साइबर अटैक, कंपनी ने Outlook और Teams यूजर को भेजा वॉर्निंग ई-मेल

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाएं 12 नवंबर को 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक ठप रहीं। इसके बाद अब कंपनी ने Outlook और Teams यूजर्स के लिए एक ई-मेल चेतावनी जारी की है।

कंपनी ने आउटलुक और टीम्स यूजर्स को बताया है कि साइबर अपराधी इस आउटेज का फायदा उठाकर फिशिंग ई-मेल बता रहे हैं।

Microsoft ने दी यूजर्स को वॉर्निंग

Microsoft ने संगठनों से Microsoft 365 एडमिन सेंटर के माध्यम से सेवा अलर्ट की पुष्टि करने और संदिग्ध ई-मेल की जांच करने का आग्रह किया है।

कंपनी ने पोस्ट में कहा, 'Microsoft थ्रेट इंटेलिजेंस ने 12 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवा व्यवधान का फायदा उठाते हुए एक सक्रिय फिशिंग अभियान देखा। ये संदेश Microsoft 365 सेवा स्वास्थ्य सूचनाओं की आड़ में भेजे गए हैं और वैध Exchange Online घटना EX1550543 का संदर्भ देते हैं।'

कंपनी ने बताया, '13 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसे फिशिंग ई-मेल पकड़े, जिनमें झूठा दावा किया गया था कि सर्विस बंद होने (आउटेज) के दौरान कुछ संदेश रोक दिए गए थे। इनमें कहा गया है कि अगर यूजर उन्हें रिस्टोर करने के लिए क्लिक नहीं करते हैं, तो 24 घंटे के भीतर ये संदेश डिलीट हो जाएंगे।'

कंपनी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'संगठनों को अपनी सुरक्षित लिंक नीतियों की पुष्टि करनी चाहिए, संभावित उपयोगकर्ता अंतःक्रियाओं की जांच करनी चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के माध्यम से सीधे सेवा व्यवधानों की पुष्टि करनी चाहिए।' OUTAGE या Service Health के नाम से आ रहे ई-मेल माइक्रोसॉफ्ट ने बताया, इन संदेशों के विषय 'OUTAGE' पैटर्न पर आधारित हैं। भेजने वाले के नाम (डिस्प्ले नेम) में संगठन से जुड़े खास प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद 'आउटेज नोटिफिकेशन' या 'सर्विस हेल्थ' लिखा है।

इस कैंपेन में तीन डोमेन का इस्तेमाल किया गया है। moments-notice[.]com

planetmaison[.]com

newbooker[.]com ई-मेल में सेंडग्रिड क्लिक-ट्रैकिंग लिंक दिए गए हैं, जो यूजर को reallifeaccounting[.]com पर रीडायरेक्ट करते हैं (इसमें /themelist0.html पाथ भी शामिल है)। इसी तरह के संदेश अमेरिका के कई क्षेत्रों के संगठनों को भेजे गए थे। यह गतिविधि क्रेडेंशियल फिशिंग से मिलती-जुलती है, हालांकि अभी तक क्रेडेंशियल इकट्ठा करने या मैलवेयर भेजने की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा टीमें संदिग्ध संदेशों की पहचान करने, उनमें मौजूद URL की जांच करने और यूजर द्वारा किए गए क्लिक का पता लगाने के लिए 'माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365 थ्रेट एक्सप्लोरर' और 'माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR एडवांस्ड हंटिंग' (EmailEvents, EmailUrlInfo और UrlClickEvents) का उपयोग कर सकती हैं।