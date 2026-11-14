'हमें खेद है...', माइक्रोसॉफ्ट की सेवा बहाल; कंपनी ने मेगा आउटेज की वजह का किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट का मेगा आउटेज अब खत्म हो गया है। कंपनी का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में आई रुकावट अब ठीक हो गई है। इस समस्या की वजह से 24 घंटे से ज्यादा समय तक आउटलुक, टीम्स और कोपायलट प्रभावित रहा था।

इस घटना पर अपने फाइनल स्टेटस अपडेट में कंपनी ने कहा, “हमने घटना के मूल कारण को ठीक करने का काम पूरा कर लिया है और सेवा बहाल कर दी है।” इस रुकावट का असर कम से कम 74 देशों के यूजर्स पर पड़ा। इसके चलते कंपनियों, सरकारों, अस्पतालों और एयरलाइंस को अपना काम चलाने के लिए फोन लाइनों, कागजी रिकॉर्ड और कुछ दफ्तरों में फैक्स मशीनों का सहारा लेना पड़ा।

12 नवंबर को शुरू हुई समस्या समस्या 12 नवंबर को तब शुरू हुई जब अमेरिका के यूजर्स ने बताया कि वे अपने एक्सचेंज ऑनलाइन मेलबॉक्स नहीं खोल पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले 5:54 pm GMT (11:24 pm IST) पर इस समस्या को स्वीकार किया। इसके ठीक 13 मिनट बाद कंपनी ने चेतावनी दी कि किसी भी क्षेत्र के उपयोगकर्ता इससे प्रभावित हो सकते हैं।

क्यों आई थी ये समस्या? कंपनी ने इस रुकावट के लिए गहरा खेद जताया है और कहा है कि यह घटना किसी साइबर हमले या एआई की वजह से नहीं हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक आउटेज के लिए पहले किए गए नेटवर्क अपग्रेड को जिम्मेदार ठहराया है।

माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता के अनुसार, यह घटना नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के पिछले काम के दौरान आई एक समस्या के कारण हुई, जो हाल ही में किए गए नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई। कंपनी ने इसे एक तकनीकी समस्या बताया, जिसका साइबर या एआई/एजेंट्स से कोई लेना-देना नहीं है। यह स्पष्टीकरण रात भर चली काफी जद्दोजहद के बाद आया। एक्स पर माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती अपडेट्स में कई क्षेत्रों में बहुत अधिक लोड को इसका कारण बताया गया था। कुछ घंटों बाद कंपनी ने बताया कि ट्रैफिक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।

कई सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल होने के कारण अचानक काम करना बंद कर गए। इससे उनका वर्कलोड उन सर्वरों पर आ गया जो अभी भी चल रहे थे, जिससे उन पर भी दबाव बढ़ गया। इंजीनियरों ने आखिरकार समस्या के एक हिस्से का पता लगा लिया, जो प्रभावित सर्वर पर मौजूद एक मुख्य प्रोसेस से जुड़ा था। यह प्रोसेस सुरक्षित कनेक्शन को संभालने का काम करती है। एक समय पर माइक्रोसॉफ्ट ने माना कि उनके कदमों से उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली।

आउटलुक और टीम्स को ठीक होने में लगभग पूरा दिन क्यों लग गया? सबसे मुश्किल काम सर्वर के वापस आने के बाद उन्हें चालू रखना था। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि जिन सर्वरों को वापस सर्विस में लाया गया था उन पर ट्रैफिक आते ही वे फिर से काम करना बंद कर सकते थे। कंपनी के इंजीनियरों ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया।

उन्होंने प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले ट्रैफिक के प्रकारों को सीमित किया, कुछ सर्वरों को उनके पुराने कॉन्फिगरेशन पर वापस सेट किया, ऑथेंटिकेशन और रूटिंग कंपोनेंट में पैच लगाए और अतिरिक्त क्षमता के लिए वर्चुअल मशीनें जोड़ीं। ईमेल की वजह से काम और धीमा हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के बाहर के मेल सर्वर उन संदेशों को बार-बार भेजने की कोशिश करते रहे जिन्हें वे डिलीवर नहीं कर पाए थे इसलिए जैसे ही सर्वर वापस ऑनलाइन आए उन पर पहले से जमा हुए (क्यू में लगे) ईमेल का ढेर लग गया।

आउटेज के दौरान भेजे गए संदेश कहीं खो न जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ईमेल टाइमआउट विंडो को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। कंपनी ने कहा, “मांग के बड़े स्तर को देखते हुए हमने धीरे-धीरे सेवाएं बहाल कीं और हर चरण पर स्थिरता की जांच की। इसमें भले ही ज्यादा समय लगा लेकिन इससे सेवाओं की एक स्थिर बहाली सुनिश्चित करने में मदद मिली।”

13 नवंबर को सबसे पहले एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिति स्थिर हुई, जिसके बाद यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी सुधार देखने को मिला। 13 नवंबर की दोपहर तक माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि ईमेल कतारें काफी कम हो गई हैं और सामान्य स्तर के करीब पहुंच रही हैं।

किसे-किसे करना पड़ा आउटेज का सामना? कम से कम 74 देशों में एयरलाइंस, अस्पतालों और अदालतों को माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का सामना करना पड़ा। जनवरी में माइक्रोसॉफ्ट ने बताया था कि उसकी 365 सेवाओं के 450 मिलियन से अधिक पेड कमर्शियल सब्सक्रिप्शन हैं। इस व्यापक पहुंच का असर उन जगहों पर दिखा, जो इससे प्रभावित हुईं।

भारत में इस आउटेज का असर इंडिगो और अकासा एयर की ईमेल सपोर्ट सर्विस पर पड़ा। एयर इंडिया ने ग्राहकों के मैसेज मिलते रहें इसके लिए अपने ईमेल को दूसरे रास्ते से भेजा और उनकी उड़ानें हमेशा की तरह चलती रहीं। भारत की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म में आउटलुक के लिए तो बैकअप काम आ गया, लेकिन टीम्स पर क्लाइंट्स की कॉल को संभालना मुश्किल हो गया।

यूके में एनएचएस के कर्मचारियों को कागजी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, फार्मेसियों ने प्रिस्क्रिप्शन मिलने में देरी की चेतावनी दी और मैनचेस्टर में एक जज ने जूरी सदस्यों को घर वापस भेज दिया। कोलोराडो में एक शेरिफ कार्यालय को लोगों से व्यक्तिगत रूप से आकर बॉन्ड जमा करने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया आउटलुक ईमेल नोटिफिकेशन पर निर्भर थी। जापान की कुछ कंपनियों ने वापस फैक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ओपनएआई और एंथ्रोपिक को भी अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर्स के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी वर्कहॉर्स ग्रुप ने अपने तिमाही नतीजे 16 नवंबर तक टाल दिए।