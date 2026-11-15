मियामी एयरपोर्ट पर आपस में टकराए दो विमान, अमेरिका में उड़ान संकट के एक दिन बाद हुई घटना
अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए, जिसमें एक यूपीएस कार्गो और एक कोपा एयरलाइंस का यात्री विमान शामिल था।
HighLights
मियामी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर हुई।
यूपीएस कार्गो और कोपा एयरलाइंस के विमान शामिल थे।
टक्कर में दो लोगों को मामूली चोटें आईं।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में उड़ानों के अस्त-व्यस्त होने के अगले दिन मियामी एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए।
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो टैक्सीवे के मिलन बिंदु पर UPS का एक कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंस का एक यात्री विमान आपस में टकरा गए, जिससे दो लोगों को मामूली चोटें आईं।