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मियामी एयरपोर्ट पर आपस में टकराए दो विमान, अमेरिका में उड़ान संकट के एक दिन बाद हुई घटना

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Sun, 15 Nov 2026 12:03 PM (IST)

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए, जिसमें एक यूपीएस कार्गो और एक कोपा एयरलाइंस का यात्री विमान शामिल था।

मियामी एयरपोर्ट पर दो विमान टकराए (फोटो-सोशल मीडिया)

मियामी एयरपोर्ट पर दो विमान टकराए (फोटो-सोशल मीडिया)

HighLights

  1. मियामी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर हुई।

  2. यूपीएस कार्गो और कोपा एयरलाइंस के विमान शामिल थे।

  3. टक्कर में दो लोगों को मामूली चोटें आईं।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में उड़ानों के अस्त-व्यस्त होने के अगले दिन मियामी एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो टैक्सीवे के मिलन बिंदु पर UPS का एक कार्गो विमान और कोपा एयरलाइंस का एक यात्री विमान आपस में टकरा गए, जिससे दो लोगों को मामूली चोटें आईं।

यह भी पढ़ें- जमीन पर हुई एक चूक ने कैसे रोक दी अमेरिका की उड़ानें? 'ग्राउंड स्टॉप' की इनसाइड स्टोरी

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