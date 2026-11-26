डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य की रहने वाली मारिया मिडलटन जेन-जी पीढ़ी की पहली कैथोलिक संत बन सकती हैं। अमेरिकी कैथोलिक बिशप सम्मेलन ने उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है।

मारिया को 16 वर्ष की आयु में कैंसर होने का पता चला था। उस समय डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि उनके पास जीने के लिए केवल 9 से 12 महीने ही बचे हैं। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 8 अक्टूबर 2020 को महज 18 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया।

गंभीर बीमारी के बावजूद दूसरों की मदद का जज्बा जीवन के बेहद कठिन दौर से गुजरने के बावजूद मारिया ने हिम्मत नहीं हारी और समाज सेवा में जुटी रहीं। वे कैंसर से पीड़ित अन्य बच्चों के इलाज के लिए आर्थिक मदद जुटाने का काम करती थीं।