'वांछित मंजीत सिंह बेदी के प्रत्यर्पण में मिली सफलता', काश पटेल ने बताया बड़ी कामयाबी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। न्याय विभाग ने बताया कि अमेरिकी सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने में वांछित मंजीत सिंह बेदी को बुधवार रात अमेरिका वापस लाया गया। वह पिछले महीने भारत में गिरफ्तार किया गया था।

उसे अब वाशिंगटन की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसपर 600,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा, "मंजीत सिंह बेदी की गिरफ्तारी और वापसी एफबीआई के मोस्ट वांटेड फ्राडस्टर्स अभियान के लिए महत्वपूर्ण पल है।"

एक अधिकारी ने बताया कि एफबीआई अदालत से बेदी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक हिरासत में रखने की मांग करेगी।

बेदी वाशिंगटन के टैकोमा शहर में किराने की दुकान चलाता था। आरोप है कि वह सरकारी खाद्य सहायता योजना के लाभार्थियों को उनके ईबीटी कार्ड का इस्तेमाल करके राशन बेचता था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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