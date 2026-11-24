डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया में जेनसन हुआंग की CEO के तौर पर वापसी हो गई है। इसके साथ ही उथल-पुथल भरे दौर का अंत हो गया है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने स्पष्ट किया है संकट के दौर में अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभालने वाली कोलेट क्रेस्स अब मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में अपना काम जारी रखेंगी।

इससे पता चलता है कि कंपनी के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में से एक, क्रेस्स पर बोर्ड का भरोसा अभी भी कायम है।

हुआंग की वापसी की खबर से निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सोमवार को एनवीडिया के शेयरों में 31% की भारी उछाल दर्ज की गई, जबकि नैस्डैक में भी 6% से अधिक की तेजी आई। ऑफिस लौटने पर कर्मचारियों ने भी हुआंग का गर्मजोशी से स्वागत किया।

संकट के दौर में क्रेस्स ने संभाली कमान 63 वर्षीय जेन्सेन हुआंग ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खुलासों के बाद इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। 11 नवंबर को बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर 59 वर्षीय क्रेस्स को अंतरिम CEO बनाया था।

सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर चुकीं क्रेस्स सितंबर 2013 में एनवीडिया से जुड़ी थीं। उनके पास लगभग 4.775 मिलियन शेयर हैं, जिनकी कीमत सोमवार को बाजार बंद होने के समय लगभग 778 मिलियन डॉलर थी। CFO के रूप में, वह कंपनी की बैलेंस शीट संभालती हैं।

यह कंपनी AI के विस्तार से जुड़े कई बुनियादी ढांचा सौदों को फाइनेंस कर रही है। इन सौदों को लेकर 'सर्कुलर फाइनेंसिंग' और आर्थिक सुस्ती के जोखिम को लेकर चिंताएं भी जताई गई हैं। एनवीडिया में CFO बनी रहेंगी कोलेट क्रेस्स हालांकि हुआंग तत्काल प्रभाव से CEO, अध्यक्ष और बोर्ड निदेशक के रूप में वापस आ गए हैं, लेकिन एनवीडिया ने कहा है कि क्रेस्स CFO के पद पर बनी रहेंगी। 59 वर्षीय क्रेस्स, जो सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने के बाद सितंबर 2013 में एनवीडिया से जुड़ी थीं, उन्होंने कंपनी के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में इसकी कमान संभाली थी। हुआंग (Huang) के जाने से पैदा हुई अनिश्चितता के बीच, एनवीडिया के निवेशकों, कर्मचारियों और ग्राहकों को भरोसा दिलाने की कोशिशों में क्रेस की अंतरिम नेतृत्व भूमिका सबसे अहम रही। क्रेस ने निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की हुआंग के इस्तीफे के बाद एनवीडिया की पहली अर्निंग्स कॉल के दौरान क्रेस ने बाजार की चिंताओं को शांत किया और वित्तीय वर्ष 2028 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को 70% से बढ़ाकर लगभग 75% कर दिया।

उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि कामकाज सही ढंग से चल रहा है और स्थिति बिल्कुल "सामान्य" है। मीडिया के सामने क्रेस ने बताया कि एनवीडिया के AI उत्पादों के लिए ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है और नेतृत्व में बदलाव के बावजूद बड़े क्लाइंट्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हुआंग के जाने के बाद कर्मचारियों की एक मीटिंग में, उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने कर्मचारियों को भी भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही वेतन वृद्धि का भरोसा दिलाया। कुछ अंदरूनी लोगों ने क्रेस का बचाव किया हर कोई उनकी आलोचना से सहमत नहीं था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया के एक पूर्व कर्मचारी ने संकट के समय कुशलता और शालीनता से काम संभालने के लिए क्रेस की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के उस दौर में क्रेस ने कर्मचारियों और इंडस्ट्री पार्टनर्स, दोनों को भरोसा दिलाने में मदद की। उस व्यक्ति ने यह भी भरोसा जताया कि हुआंग की वापसी के बाद भी क्रेस एनवीडिया की लीडरशिप टीम का एक अहम हिस्सा बनी रहेंगी। उन्होंने क्रेस को एक शानदार CFO बताया, जिन्हें हुआंग का पूरा भरोसा हासिल है। हुआंग ने जताया आभार, अटकलों पर लगा विराम हुआंग की वापसी की आधिकारिक घोषणा में, उन्होंने अपनी गैर-मौजूदगी के दौरान कंपनी का नेतृत्व करने के लिए क्रेस को धन्यवाद दिया। हुआंग ने कहा, 'इस दौरान कोलेट ने जिस तरह से एनवीडिया का नेतृत्व किया, उसके लिए मैं आभारी हूं।' इस बयान से कंपनी में क्रेस के भविष्य को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं। एनवीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि क्रेस CFO के पद पर बनी रहेंगी, जबकि हुआंग AI चिप बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी की कमान फिर से संभालेंगे। निवेशकों के लिए, बोर्ड के इस फैसले से उस अधिकारी की वापसी हुई है, जिसने एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाने के सफर में अहम भूमिका निभाई है। क्रेस के लिए इसका मतलब है कि वह फिर से कंपनी के फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालेंगी। उन्होंने एक ऐसे नेतृत्व संकट के दौरान कंपनी को दिशा देने में मदद की थी, जो भले ही छोटा था, लेकिन जिस पर सबकी कड़ी नजर थी।

वापसी के बाद भी जारी रहेगी जांच, बढ़ी निगरानी जेनसन हुआंग के खिलाफ जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। हुआंग की वापसी से जांच खत्म नहीं हो जाती है। स्वतंत्र निदेशकों से बनी एक समिति, तंत्र कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर, विदेशी खुफिया रिपोर्टों की जांच कर रही है।

बोर्ड ने कहा है कि जांच अपने अंजाम तक जारी रहेगी। हुआंग ने कहा है कि वे इसका पूरा समर्थन करते हैं और इसमें सहयोग करेंगे। एनवीडिया निगरानी के नए स्तर भी जोड़ रही है। बोर्ड ने हाल ही में 'राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण समिति' का गठन किया है।

इसमें भी केवल स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जो व्यापार नियमों के पालन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखेंगे। कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अनुभवी कानूनी सलाहकारों को शामिल कर रही है, जो आगे चलकर अपने स्तर पर विशेष सलाहकारों को नियुक्त करेंगे।