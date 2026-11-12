जेन्सेन हुआंग ने Nvidia के CEO पद से दिया इस्तीफा, चीन की 'जासूस' से अफेयर के बीच एलान

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। जेन्सेन हुआंग ने तत्काल प्रभाव से Nvidia के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर के पदों से इस्तीफा दे दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कॉन्ट्रोवर्सी में फंसने के बाद जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दिया है।

जेन्सेन हुआंग के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद वे राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के घेरे में फंस गए, क्योंकि उनका नाम चीन की जासूस एलिस हुआंग के साथ सामने आया।

जेन्सेन हुआंग ने Nvidia के CEO पद से दिया इस्तीफा

जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे किसी भी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और आज गुरुवार को उन्होंने CEO पद से इस्तीफा दे दिया है।