डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया के दो कर्मचारियों ने लगभग दो दशक पहले कंपनी के तत्कालीन सीईओ जेनसन हुआंग के व्यवहार को लेकर गंभीर शिकायतें की थीं।

साल 2007 में कैलिफोर्निया की एक अदालत में दायर मुकदमे के दस्तावेजों के अनुसार, इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि हुआंग अपने स्टाफ को धमकियां देते थे और अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे।

पहले इन-हाउस वकील स्टीफन पेटीग्रु के गंभीर आरोप

कैलिफोर्निया की सुपीरियर कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, एनवीडिया के पहले इन-हाउस वकील स्टीफन पेटीग्रु ने कहा था कि उन्होंने हुआंग को अक्सर कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते और उन्हें डराते-धमकाते देखा था।

पेटीग्रु ने आरोप लगाया कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के गलत व्यवहार पर चिंता जताने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि कंपनी ने इसके पीछे उनके खराब परफॉर्मेंस का हवाला दिया था। उम्र के आधार पर भेदभाव और गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के इस मुकदमे में पेटीग्रु के वकीलों ने अपनी दलील में कहा कि हुआंग कर्मचारियों पर चिल्लाते थे, उन्हें गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे और अश्लील इशारे करते हुए आपत्तिजनक बातें कहते थे।

इस विवाद में एनवीडिया ने भी कंपनी के दस्तावेज वापस पाने के लिए पेटीग्रु पर जवाबी दावा किया था। आखिरकार दिसंबर 2009 में एक गोपनीय समझौते के जरिए यह मामला सुलझा लिया गया। पूर्व एचआर हेड ने किया था शिकायत पेटीग्रु के मुकदमे से जुड़े अदालती दस्तावेजों में कंपनी के एक अन्य पूर्व अधिकारी, एचआर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माइकल विंस्टन की शिकायत का भी जिक्र है। विंस्टन ने 2005 में भेदभाव की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि जब उन्होंने कर्मचारियों के प्रति हुआंग के दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न जैसे आचरण का विरोध किया, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वापसी की कोशिशों के बीच फिर उठे सवाल एनवीडिया के संस्थापक जेनसन हुआंग का दशकों पुराना यह व्यवहार एक बार फिर लोगों के ध्यान में है, क्योंकि वह कंपनी के बोर्ड से उसी पद पर वापसी की गुहार लगा रहे हैं जिस पर वह तीन दशकों से अधिक समय तक रहे थे।

गौरतलब है कि हुआंग ने इसी महीने की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा उनके कई प्रेम संबंधों के खुलासे के बाद हुआ, जिनमें उनकी एक अधीनस्थ कर्मचारी और एक संदिग्ध चीनी जासूस के साथ संबंध शामिल हैं, जिसकी जांच अमेरिकी न्याय विभाग कर रहा है।

हुआंग ने खुद भी यह स्वीकार किया है कि वह अपने करीब काम करने वाले लोगों को टॉर्चर करते हैं ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ काम दे सकें। कंपनी चलाने के उनके लंबे कार्यकाल के दौरान अधीनस्थ कर्मचारियों को नीचा दिखाने की कई खबरें भी सामने आ चुकी हैं।

उन्होंने कभी अपनी सख्त छवि का खंडन नहीं किया और कई बार सार्वजनिक रूप से भी अपने व्यक्तित्व का यह कठोर पहलू दिखाया है। क्या था आरोप? द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इन आरोपों पर हुआंग के एक प्रतिनिधि ने कहा कि ये झूठे आरोप 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें दो ऐसे कर्मचारियों ने लगाया था जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। पिछले एक हफ्ते में हजारों कर्मचारियों ने जेनसन के प्रति जो समर्थन दिखाया है, उससे साबित होता है कि ये आरोप गलत हैं।

वहीं, एनवीडिया के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। 63 वर्षीय हुआंग ने अपनी कार्यशैली को सही ठहराते हुए कहा है कि तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी उद्योग में आगे बढ़ने और संकट की भावना से निपटने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है।

उन्होंने अक्सर इस बात पर गर्व जताया है कि उन्होंने कभी कर्मचारियों की छंटनी नहीं की, और एकमात्र बार जब उन्हें ऐसा करना पड़ा था, तो उस पर उन्होंने अफसोस भी जताया था। कैसी है हुआंग की सार्वजनिक छवि? सिलिकॉन वैली के उनके कुछ सहयोगी और एक गुमनाम सर्वेक्षण के अनुसार एनवीडिया के कुछ कर्मचारी भी हुआंग को दोबारा पद पर लाने की कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि, कंपनी के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन ने अब तक हुआंग की वापसी की संभावना को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है।

एनवीडिया के बाहर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में हुआंग का व्यवहार अधिकतर बेहद मिलनसार, हल्का-फुल्का और मजाकिया रहता है, और वह लोगों के लिए समय निकालते हैं। कंपनी में रहने के दौरान, उनके अधीन काम करने वाले लोग भी उनके बारे में बात करते समय काफी सम्मानजनक रवैया रखते थे, भले ही वे यह मानते थे कि हुआंग काफी सख्त और डरावने हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला? पेटीग्रु और विंस्टन दोनों का अब निधन हो चुका है, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कई वकीलों तथा परिवार के सदस्यों से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। पूर्व में इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर रहे और तीन बड़ी लॉ फर्मों में काम कर चुके पेटीग्रु सितंबर 1999 में एनवीडिया से जुड़े थे, उसी साल कंपनी का आईपीओ आया था। उन्हें जून 2006 में नौकरी से निकाल दिया गया। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पेटीग्रु ने अपने मुकदमे में एनवीडिया से 26 लाख डॉलर से अधिक के हर्जाने की मांग की थी, और कंपनी ने एक समय 1.75 लाख डॉलर में मामला निपटाने की कोशिश की थी। अदालती दस्तावेजों में पेटीग्रु ने एनवीडिया के एक अनाम वरिष्ठ अधिकारी की गलत हरकतों का वर्णन किया था, जिसने कथित तौर पर अश्लील टिप्पणियां कीं और एक कर्मचारी का हाथ उखाड़कर उसी से पीटने की धमकी दी थी। उस अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी कहा था कि अगर यही तुम्हारा बिजनेस प्लान है, तो झुक जाओ और अपनी पैंट उतारो।

अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, पेटीग्रु के मामले में दायर एक ट्रायल ब्रीफ में विंस्टन की उस भेदभाव शिकायत का हवाला दिया गया था, जो पेटीग्रु को 2005 में एनवीडिया में काम करने के दौरान कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एंप्लॉयमेंट एंड हाउसिंग से मिली थी।