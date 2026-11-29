डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। मिनेसोटा के एक अस्पताल में 51 वर्षीय सोमाली-अमेरिकी उबर ड्राइवर की मौत हो गई है। आरोप है कि एक यात्री ने सीटबेल्ट से उसका गला घोंटा, उसे उसी की कार से कुचल दिया और फिर एक गड्ढे में छोड़कर भाग गया।

आरोपी 25 वर्षीय भारतीय मूल के समित अपूर्व पटेल पर पहले सेकंड-डिग्री हत्या के प्रयास और कारजैकिंग (कार छीनने) का आरोप लगाया गया था। लेकिन अभियोजकों ने बताया कि ड्राइवर की मौत के बाद अब इन आरोपों को बदलकर सेकंड-डिग्री जानबूझकर की गई हत्या (सेकंड-डिग्री इंटेंशनल मर्डर) में बदल दिया जाएगा।

ड्राइवर की करनी पड़ी कई सर्जरी काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) के अनुसार, 51 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ की शनिवार सुबह हेनेपिन काउंटी मेडिकल सेंटर में मौत हो गई। 14 नवंबर को मिनियापोलिस के उपनगर हॉपकिंस में हुए हमले के बाद से वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस हमले में उन्हें कई गंभीर चोटें आईं और उनकी कई सर्जरी हुईं।

पटेल के वकील का क्या कहना है? पटेल की वकील कैथरीन टर्नर ने कहा कि उनके मुवक्किल को यूसुफ की मौत पर गहरा दुख है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक मामले की जांच चल रही है, तब तक वे कोई राय न बनाएं। टर्नर ने एक ईमेल में कहा, "मिस्टर पटेल को इस दुखद घटना पर गहरा अफसोस है।"

उन्होंने आगे कहा, "वे और उनका परिवार लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे अभी कोई राय न बनाएं, क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है।" मृतक के भाई ने क्या कहा? वहीं, कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, 14 नवंबर की तड़के जब यूसुफ ने एक यात्री को अपनी गाड़ी में बिठाया तब वह अपने भाई से फोन पर बात कर रहा था। उसका भाई भी एक उबर ड्राइवर है।

भाई ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने सुना कि यात्री ने यूसुफ से उसका नाम पूछा। जब यूसुफ ने अपना नाम मोहम्मद बताया तो यात्री ने कथित तौर पर कहा कि उसे यह नाम पसंद नहीं है। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, इसके बाद भाई ने यूसुफ को सोमाली भाषा में चिल्लाते हुए सुना कि कोई उसे बेल्ट से गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा है।

उसने यूसुफ को यह कहते हुए भी सुना कि यात्री उसके ऊपर कार चढ़ा रहा है। बाद में जांचकर्ताओं ने यूसुफ की स्मार्टवॉच की मदद से उसे हॉपकिंस क्रॉसरोड और मिनेटोंका बुलेवार्ड के पास एक खाई में खोज निकाला, जो सड़क से लगभग 15 फीट दूर थी।

उसका फोन एसयूवी के अंदर मिला और उसके भाई के साथ फोन कॉल अभी भी जुड़ी हुई थी। यूसुफ को अस्पताल ले जाया गया। उसकी पसलियां और एक पैर टूट गया था, रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, फेफड़े खराब हो गए थे और शरीर के अंदर खून बह रहा था।