अमेरिका: डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर के घर पर फेडरल एजेंटों की रेड, इमीग्रेशन दस्तावेजों में धोखाधड़ी का आरोप

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के निर्देश पर होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई) ने सोमवार तड़के डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर के वाशिंगटन स्थित आवास पर छापामारी की। अधिकारियों ने कोर्ट के जारी सर्च वारंट के आधार पर कार्रवाई की है।

ट्रंप प्रशासन के नवनियुक्त बॉर्डर जार टॉम होमन ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि न्याय विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए मामले की विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह छापामारी किस सिलसिले में की गई है। मामले से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, यह जांच कथित आप्रवासन धोखाधड़ी से संबंधित है। इसका एक हिस्सा सोमालिया में जन्मीं इल्हान उमर के उन इमिग्रेशन दस्तावेजों से जुड़ा है, जिन्हें उनके बचपन के दौरान उनके दिवंगत पिता ने भरा था। इल्हान उमर पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की मुखर आलोचक रही हैं और अक्सर उनके निशाने पर भी रही हैं।