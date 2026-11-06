'जरूरत पड़ी तो ईरान के बाकी हिस्सों को भी तबाह कर दूंगा', ट्रंप की नई धमकी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को लेकर फिर से एक नई चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इस देश (ईरान) के खिलाफ और कदम उठा सकता है।

ट्रंप के ताजा बयान से एक बार फिर दुनिया में संशय का माहौल बन गया है। मध्यावधि चुनाव में हार के बावजूद ट्रंप अपने प्लान में कोई बदलाव करते नहीं दिख रहे हैं। उनके बयान से लग रहा है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की तैयारी में है।

बंद होगा तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके साथ ही यह भी संकेत दिया कि वे और अधिक तबाही से बचना चाहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान किसी भी हाल में अमेरिका की मंजूरी के बिना अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा सकता है।

कार्रवाई को बताया मजबूरी ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपनी सख्त कार्रवाई पर सफाई में कहा कि अगर संभव हो तो मैं बाकी देश को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। हालांकि संशय जताते हुए कहा कि हो सकता है कि मुझे ऐसा करना पड़े। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या कार्ऱवाई करेगा।

ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप की हो रही आलोचना ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि वे हमारी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बता दें कि यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है। इस हार के साथ ही ईरान के साथ चल रहे आठ महीने पुराने संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की फिर से आलोचना हो रही है।