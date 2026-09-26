होर्मुज का 600 साल पुराना इतिहास, चीन की नजर; अमेरिका बेखबर, कैसे पलटी पूरी कहानी?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। पश्चिम एशिया संकट के बीच होर्मुज और बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य की चर्चा फिर तेज है। दोनों समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम हैं।

बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जबकि होर्मुज फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। इतिहास बताता है कि इन समुद्री मार्गों पर प्रभाव जमाने की कोशिश सदियों पुरानी है।

चीन की समुद्री पहुंच कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के इब्राहिम अल-मराशी के अनुसार, 1405 से शुरू हुई मिंग वंश के दौर की समुद्री यात्राओं में चीनी मुस्लिम एडमिरल झेंग हे का अभियान सबसे उल्लेखनीय था। उनके विशाल बेड़े ने हिंद महासागर के कई बंदरगाहों तक पहुंच बनाई।

1414 में वह होर्मुज पहुंचे और इसके बाद लाल सागर क्षेत्र तक गए। हालांकि उनका उद्देश्य स्थायी कब्जे से ज्यादा व्यापार और चीन का प्रभाव बढ़ाना था। 1430 के बाद मिंग शासन ने समुद्री अभियानों को सीमित कर दिया। आज का चीन भी झेंग हे के दौर को खाड़ी और हिंद महासागर से अपने ऐतिहासिक संबंधों के संदर्भ में पेश करता है।

पुर्तगालियों की तोपों वाली रणनीति16वीं सदी में पुर्तगाल ने हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर सैन्य दबदबा बनाने की कोशिश की। 1513 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने अदन पर हमला किया, लेकिन वहां कब्जा नहीं कर सका। 1515 में उसने होर्मुज पर कब्जा कर लिया।

पुर्तगालियों ने जहाजों के आवागमन के लिए ‘कारताज’ नाम की परमिट व्यवस्था लागू की, जिससे समुद्री व्यापार पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ। 1622 में सफाविद ईरान और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त कार्रवाई में पुर्तगालियों को होर्मुज से बाहर कर दिया गया।

ब्रिटिशों का अदन से साम्राज्य तक विस्तार इसके बाद होर्मुज और लाल सागर क्षेत्र में ओटोमन, सफाविद, ओमानी और यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव अलग-अलग दौर में बढ़ता रहा। डच और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुईं। बाब अल मंदेब के पास ब्रिटिश रणनीति का सबसे अहम केंद्र अदन बना।

1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदन पर कब्जा कर लिया। बाद में पेरिम द्वीप पर भी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद लाल सागर और बाब अल मंदेब का सामरिक महत्व और बढ़ गया और अदन ब्रिटिश समुद्री नेटवर्क का अहम पड़ाव बन गया।