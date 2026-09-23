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होर्मुज के पास जहाज पर टॉरपीडो हमला, एक भारतीय नाविक की मौत

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Wed, 23 Sep 2026 09:26 PM (IST)

होर्मुज के पास 'MV केप दाओ' जहाज पर टॉरपीडो हमले में उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक भारतीय नाविक सूरज यादव की मौत हो गई।

भारतीय नाविक सूरज यादव की होर्मुज के पास टॉरपीडो हमले में मौत

भारतीय नाविक सूरज यादव की होर्मुज के पास टॉरपीडो हमले में मौत

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डिजिटल डेस्क, मस्कट। ओमान तट के पास हॉर्मुज में जहाज पर टॉरपीडो हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है मारे गए नाविक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले वाइपर सूरज यादव के तौर पर हुई है।

फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने बताया कि जहाज पर दो टॉरपीडो से हमला हुआ; एक टॉरपीडो पोर्ट साइड C-डेक पर लगा, जहां क्रू के रहने की जगह है, और दूसरा इंजन रूम के पास पोर्ट साइड हल (जहाज के बाहरी ढांचे) से टकराया। जहाज पर कुल 28 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 20 भारतीय नागरिक थे।

FSUI ने एक बयान में कहा कि इस हमले को देखते हुए, इस इलाके में नाविकों की सुरक्षा के दावों का कोई मतलब नहीं रह गया है। यूनियन ने कहा, होर्मुज और उसके आस-पास के इलाकों में बेगुनाह आम नाविकों की हत्या की जा रही है।'

संगठन ने इस घटना के लिए तुरंत जवाबदेही तय करने, इस इलाके से गुजरने वाले नाविकों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने और यादव तथा 'खतरे में मौजूद हर भारतीय नाविक' को न्याय दिलाने की मांग की है।

hamla

(एजेंसी के इनपुट के साथ)