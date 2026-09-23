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इधर ट्रंप करते रहे ईरान के साथ अच्छी बातचीत का दावा, उधर होर्मुज में हो गए धमाके

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:21 AM (IST)

ट्रंप के ईरान के साथ अच्छी बातचीत के दावे के बीच होर्मुज स्ट्रेट में धमाके की खबर आई है। संयुक्त ...और पढ़ें

ईरानी मीडिया ने दी होर्मुज के पास धमाके की खबर।

ईरानी मीडिया ने दी होर्मुज के पास धमाके की खबर।

HighLights

  1. संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका-ईरान के बीच सीधी बातचीत हुई।

  2. होर्मुज जलडमरूमध्य में केशम द्वीप के पास धमाके सुने गए।

  3. ट्रंप ने बातचीत को अच्छा बताया, आगे की उम्मीद जताई।

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। एक तरफ जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के साथ पहली बार सीधी बातचीत की तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में केशम द्वीप के पास धमाके की आवाज सुनी गई।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर लगभग सात महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो वे इस इस्लामिक देश को पूरी तरह खत्म कर देंगे।

लगभग तीन घंटे हुई बातचीत

लंबे समय से एक-दूसरे के दुश्मन रहे इन देशों के बीच यह अप्रत्याशित बातचीत तब हुई, जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक के लिए न्यूयॉर्क गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के बाद बताया कि उनके मुख्य दूतों, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने दुनिया भर के नेताओं की इस सालाना बैठक के दौरान ईरानी अधिकारियों के साथ लगभग तीन घंटे तक बातचीत की।

ट्रंप ने कहा कि यह बहुत अच्छी बैठक थी और जल्द ही और बातचीत होने वाली है। उन्होंने बाद में यह भी कहा कि ईरान के अधिकारी सबसे ऊंचे स्तर के नहीं थे, लेकिन फिर भी यह कुछ तो है।

इस बीच विटकोफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बातचीत मध्यस्थों के जरिए हुई जो अमेरिकी और ईरानी टीमों के बीच आते-जाते रहे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह कोशिश रचनात्मक और उम्मीद जगाने वाली साबित होगी।

ईरान में सुने गए धमाके

जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ शांति वार्ता कर रहा था तभी ईरानी मीडिया ने खबर दी कि होर्मुज स्ट्रेट में केशम द्वीप के पास धमाके की आवाज सुनी गई। सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने बताया कि धमाके की वजह और उसके असर के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

फरवरी में ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से केशम द्वीप पर कई धमाके होने की खबरें आई हैं। लगभग सात महीने से चल रहे इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित किया है और ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस इस्लामिक देश में मुद्रा संकट पैदा हो गया है।

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