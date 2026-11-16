'बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं', तकनीक के बल पर पूरी दुनिया को पंगु बनाने की बढ़ने लगीं आशंकाएं

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। कल्पना कीजिए कि अचानक आपके फोन पर इंटरनेट बंद हो जाए, कंप्यूटर काम करना बंद कर दें, विमान उड़ने से रोक दिए जाएं और बिजली ग्रिड भी ठप पड़ जाए। क्या यह महज तकनीकी खराबी होगी या किसी बड़े साइबर हमले की शुरुआत?

अमेरिका में हाल की घटनाओं के बाद लोगों के मन में कुछ ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में व्यवधान और देशभर में विमानों को जमीन पर उतारने के आदेश ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। एआई के बढ़ते प्रभाव और तकनीक के दुरुपयोग को लेकर पहले से जारी बहस ने भी आशंकाओं को हवा दी है।

'बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं' न्यू जर्सी के 68 वर्षीय चक अमासियो की नेवार्क हवाई अड्डे से उड़ान रद हो गई। होटल में रात बिताने के बाद जब वह रविवार सुबह फिर हवाई अड्डे पहुंचे तो उनके मन में कई सवाल थे। उन्होंने कहा, ''बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं। इससे मन में आशंकाएं उमड़ने लगती हैं।'' उन्हें आशंका हुई कि आधुनिक युद्ध में बमों और मिसाइलों के बजाय हवाई क्षेत्र या बिजली ग्रिड को ठप कर किसी देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाया जा सकता है।

अमासियो अकेले नहीं हैं। न्यू ओरलियंस में टैंकर की टक्कर से क्रूज जहाज पलटने, ब्रिटेन में अमेरिकी हवाई अड्डे के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखने और ओहायो में एथेनाल संयंत्र के पास बम मिलने जैसी घटनाओं ने भी लोगों की बेचैनी बढ़ाई। इंटरनेट मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेखक स्टीफन किंग ने तो मजाकिया अंदाज में पोस्ट कर दिया कि एलियंस उतर चुके हैं और विमानों को रोकने की असली वजह यही है।

तकनीक की खराबी या किसी बड़े खतरे का डर हालांकि, अधिकारियों ने इन घटनाओं के पीछे किसी साजिश या साइबर हमले के संकेतों से इन्कार किया है। विमानन सेवाओं में व्यवधान की वजह हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के उन्नयन के दौरान पुराने उपकरणों में आई तकनीकी दिक्कत बताई गई। वहीं, माइक्रोसाफ्ट ने भी अपनी सेवाओं में आई खराबी को नेटवर्क क्षमता बढ़ाने से पहले किए गए तकनीकी बदलावों से जुड़ा बताया। शनिवार तक दोनों सेवाएं बहाल हो गई थीं।

लेकिन लोगों की चिंता केवल सेवाएं बहाल होने से खत्म नहीं हुई। मिनियापोलिस की मैक्सीन गुस्ताफसन ने कहा कि लगातार सामने आ रही तकनीकी गड़बड़ियों से उन्हें डर और बेबसी महसूस हुई। उनके मन में भी सवाल उठा कि कहीं यह साइबर हमला तो नहीं।