भूकंप आ रहा है... जब आसमान में कांपने लगा विमान; लॉस एंजिल्स में रनवे छूने से पहले ही हवा में उड़ा प्लेन, VIDEO वायरल
दक्षिणी कैलिफोर्निया में 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) पर डेल्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को अपनी लैंडिंग रद करनी पड़ी।
डिजिटल डेस्क, लॉस एंजिल्स। दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट के पास शनिवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) पर डेल्टा एयर लाइन्स की एक फ्लाइट को अपनी लैंडिंग रद करनी पड़ी।
जब लॉस एंजिल्स इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को हवा में ही रहने का निर्देश दिया। एलएएक्स में एक लाइवस्ट्रीम के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो में रनवे के पास पहुंच रहे विमान के कंट्रोल टॉवर और फ्लाइट क्रू के बीच हुई बातचीत कैद हो गई।
कैमरे में कैद भूकंप का खौफनाक मंजर
भूकंप आते ही कैमरा अचानक हिलने लगा और बैकग्राउंड में कारों के अलार्म बजने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ही पल बाद एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलटों को लैंडिंग रद करने का निर्देश दिया।
'वापस ऊपर जाओ, जोरदार भूकंप आ रहा है'
वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान रनवे से ऊपर उठकर दूर चला गया, ताकि वह दोबारा लैंडिंग की कोशिश कर सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलटों से कहा, "डेल्टा 1972, वापस ऊपर जाओ (गो अराउंड)। यहां जोरदार भूकंप आ रहा है।" इस विमान की पहचान डेल्टा फ्लाइट 1972 के रूप में हुई।
फ्लाइट अवेयर के फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि यह उड़ान एक घंटा 13 मिनट की देरी से चल रही थी। भूकंप पैसिफिक समय के अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे आया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, इसका केंद्र मैनहट्टन बीच से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में सांता मोनिका खाड़ी के नीचे स्थित था।
बताई गई गहराई लगभग 12 से 13 किलोमीटर थी। लॉस एंजिल्स इलाके में झटके महसूस किए गए, जिसमें हवाई अड्डा भी शामिल था।
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