'डेमोक्रेट्स जीते तो खेल खत्म', अमेरिकी राजनीति पर एलन मस्क का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अरबपति कारोबारी और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका की राजनीति को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी 2028 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति पद पर एक साथ जीत हासिल करती है, तो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

मस्क ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा।मस्क ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर डेमोक्रेट्स की संभावित जीत को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने पर डेमोक्रेट्स वाशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको को अमेरिकी राज्य का दर्जा दे सकते हैं, अवैध प्रवासियों को कानूनी मान्यता दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर अपनी बहुमत स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

मस्क के अनुसार, ऐसे कदम अमेरिका को स्थायी रूप से एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर ले जा सकते हैं और लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समाप्त हो सकता है। उन्होंने रिपब्लिकन समर्थकों से आगामी चुनावों में अपनी पार्टी के सीनेट उम्मीदवारों को वोट देने की अपील भी की।

मस्क ने कहा कि 2029 में सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 51 सदस्यों का होना ऐसे बदलावों को रोकने के लिए पर्याप्त होगा।इस बीच, अमेरिका के आगामी तीन नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले मस्क का राजनीतिक योगदान भी चर्चा में है।